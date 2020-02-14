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Мила Йовович рассказала о лечении новорожденной дочери: подробности

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Мила Йовович в родильном с мужем и детьми / Instagram / @evergaboanderson

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович родила дочь 2 февраля. Однако у новорожденной девочки диагностировали тяжелый случай желтухи и им пришлось лечь в больницу на неделю. Сейчас мама забрала дочь домой и рассказала подробности лечения.

Многодетная мама вместе с малюткой Озиан неделю провели в больнице. После рождения у девочки обнаружили тяжелую форму желтухи, поэтому сейчас родители лечат своих малышей. На странице в инстаграме звезда активно делится подробностями лечения. На днях она опубликовала пост, в котором отметила, что сейчас они с Озиан уже дома.

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Звезда говорит, что врачи посоветовали ей использовать специальное фотоодеяло с синим излучением. Это делается для расщепления антител до главного из желчных пигментов билирубина в крови малыша.

К трубке подключен вентилятор, поэтому она не перегревается. Сначала было немного страшно, но теперь я привыкла к нему. Хотелось бы, чтобы солнечного света было достаточно, но из-за несовместимости нашей крови один только солнечный свет ей не поможет,
– рассказывает Мила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

По словам звездной мамочки, никакие процедуры не могут помешать ей чувствовать себя уютно возле младенца. Йовович наслаждается тем, что может весь день лежать в постели и кормить свою маленькую дочь.

Это буквально рай для меня. Я постоянно думаю, что сейчас проживаю лучшие дни. Нет ничего лучше, когда дети вокруг нас,
– отметила актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные мамы LifeStyle
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