24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Мила Йовович в третий раз стала мамой

44 Читати новину українською
Мила Йовович родила третью дочь / Instagram / @evergaboanderson

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович родила третьего ребенка. Ею стала девочка Озиан.

О радостном событии в семье актрисы рассказала старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андерсона – Эвер Габо. Под первым фото из роддома подросток написала, что уже любит свою новорожденную сестру.

Интересно: Дочь Милы Йовович поразила сходством со звездной мамой: фото

"Добро пожаловать, малыш! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!!!", – говорится в заметке 12-летней Эвер Габо, где она позирует вместе с мамой, Озиан, отцом и сестрой Дешиел.

 

Добавим, что всего день назад Мила Йовович опубликовала последнее фото перед родами и призналась, что изрядно нервничает. Она отметила, что 3 января ей назначили день рождения дочери.

Срок истекает у меня завтра, потому готовлюсь отправиться в больницу. Это смешно, потому что я думала, что третьи роды будут мелочным делом, но я действительно нервничаю, теперь, когда знаю, чего ожидать. В любом случае, надеюсь, следующее сообщение, которое я сделаю, будет фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи,
– написала Мила Йовович.

 

Напомним, что о своей третьей беременности Мила Йовович впервые сообщила 8 августа 2019 года. Тогда же она находилась на 13 неделе беременности и сразу призналась фанатам, что с мужем и двумя дочерьми ожидают появление еще одной дочери.

Кто такая Мила Йовович?Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в "Пятом элементе" и Жанну д'Арк в фильме "Посланница: История Жанны д'Арк"; обе ленты снимал Люк Бессон. 

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
79808
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети Звездные мамы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 февраля 12:05 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
3775
2 февраля 09:20 5 лет без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
Уляна Журба 853
1 февраля 19:21 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 3446
1 февраля 09:29 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 6528
31 января 16:27 От бриллиантового купальника до пантеры с изумрудами: самые известные ювелирные украшения звезд
Юлія Девда 1138
Новости
Больше новостей
Залиште відгук