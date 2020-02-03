Мила Йовович в третий раз стала мамой

Американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович родила третьего ребенка. Ею стала девочка Озиан.

О радостном событии в семье актрисы рассказала старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андерсона – Эвер Габо. Под первым фото из роддома подросток написала, что уже любит свою новорожденную сестру.

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"Добро пожаловать, малыш! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!!!", – говорится в заметке 12-летней Эвер Габо, где она позирует вместе с мамой, Озиан, отцом и сестрой Дешиел.

Добавим, что всего день назад Мила Йовович опубликовала последнее фото перед родами и призналась, что изрядно нервничает. Она отметила, что 3 января ей назначили день рождения дочери.

Срок истекает у меня завтра, потому готовлюсь отправиться в больницу. Это смешно, потому что я думала, что третьи роды будут мелочным делом, но я действительно нервничаю, теперь, когда знаю, чего ожидать. В любом случае, надеюсь, следующее сообщение, которое я сделаю, будет фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи,

– написала Мила Йовович.

Напомним, что о своей третьей беременности Мила Йовович впервые сообщила 8 августа 2019 года. Тогда же она находилась на 13 неделе беременности и сразу призналась фанатам, что с мужем и двумя дочерьми ожидают появление еще одной дочери.

Кто такая Мила Йовович?Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в "Пятом элементе" и Жанну д'Арк в фильме "Посланница: История Жанны д'Арк"; обе ленты снимал Люк Бессон.