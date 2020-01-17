Мила Йовович впечатлила признанием о сверхсложных последних неделях беременности: детали

Голливудская актриса украинского происхождения с нетерпением ждет родов, которые запланированы через две недели. Супруги ожидают рождение третьего малыша. Однако последние сроки беременности выдаются действительно тяжелыми для Милы Йовович. Звезда призналась, что у нее очень отекли ноги, кроме того она ежедневно преодолевает невыносимую боль в спине.

Знаменитая актриса довольно часто публиковала жизнерадостные фотографии во время своей беременности. Сейчас Мила Йовович в шаге от рождения третьей дочери, которая появится на свет уже через две недели. На страницах своего инстаграма звезда поделилась кадром округлого живота и откровенно рассказала о трудностях, которые ей приходится переживать на последних сроках.

Читайте также: Мила Йовович ошеломила внешним видом на последнем месяце беременности

Мила Йовович заверила, что для каждой женщины девятый месяц беременности – наиболее невыносимый и сложный. Актриса попросила поклонниц поделиться личными неприятными воспоминаниями и откровенно описала свой опыт.

У меня распухли лодыжки, как у слона, болит спина, болят ноги, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикливым, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет,

– призналась голливудская звезда.

Мила Йовович также выразила желание снова вернуться к полноценной жизни и привычным радостям, которые она находила в занятиях спортом. Актриса призналась, что сейчас может только мечтать о физической активности, ведь ей сложно даже самостоятельно одеть носки.

Для выполнения многих повседневных вещей знаменитости приходится прилагать множество стараний и краснеть от попыток.

Даже учитывая все трудности, Мила Йовович безмерно счастлива снова быть беременной, учитывая то, что сейчас ей 44 года. Во время предыдущей беременности два года назад знаменитая актриса потеряла малыша.

Тогда она находилась на пятом месяце на съемках за границей и ей пришлось сделать экстренный аборт после преждевременных родов. Это решение оказалось чрезвычайным эмоциональным потрясением для Милы Йовович, которая вынужденно сделала паузу в карьере и больше времени уделила своему здоровью и воспитанию дочерей.