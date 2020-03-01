Мила Нитич ушла от продюсера Владимира Бебешко: известна причина

Украинская исполнительница, финалистка десятого сезона проекта "Шанс", участница международного конкурса "Новая волна" Мила Нитич 10 лет была подопечной продюсера Владимира Бебешко. Недавно стало известно, что артистка решила прекратить это сотрудничество.

Мила Нитич долгое время находилась под опекой известного украинского продюсера Владимира Бебешко, однако за долгие годы сотрудничества она не смогла заработать даже на собственную квартиру. Знаменитость решила прекратить работу с Владимиром и самостоятельно работать над развитием своей карьеры. Почему это произошло, Мила рассказала Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Нитич призналась, что за 10 лет сотрудничества у нее с Бебешко не было ни одного подписанного контракта между продюсером и артистом и она не видела документов, в которых было бы прописано, что имя и песни принадлежит Владимиру.

Однажды была сказана фраза: "Мне легче похоронить имя Мила Нитич, чем отдать его тебе". Это была последняя фраза, которая стала последней каплей для меня лично. Мне посоветовали заглянуть в украинский реестр торговых марок, где оказалось, что украинской торговой марки "Мила Нитич" не существовало. Поэтому я ее зарегистрировала за собой. Я поменяла все паспортные данные, теперь уже я официально Нитич Мила Сергеевна

– заметила певица.

Звезда также добавила, что сделала это все, потому что не имела другого выбора. Находиться в том состоянии, в которое ее загнали, было невозможно.

Сейчас это, возможно, выглядит, будто я вероломная тварь, которая сделала все это за спиной Владимира Бебешко, но я была поставлена в те условия, при которых должна так вести себя. За 10 лет жизни и сотрудничества с Владимиром Владимировичем у меня не появилось трех машин, даже нет своей собственной квартиры в Киеве. Хотя у меня появилась своя квартира в Хмельницком, когда-то, очень давно, которую он мне помог на то время купить из моего выигрыша на "Новой волне",

– рассказала Мила.

Также Нитич добавила, что не раз просила немного увеличить ее процент, однако такие просьбы продюсер принимал с агрессивностью.

Он меня никогда не обворовывал, но всегда нагло и очень уверенно забирал то, что считал нужным. И долгое время я с этим мирилась, меня это устраивало, потому что я приехала из провинции и в какой-то момент Владимир Владимирович действительно помог и я ему за это благодарна. Но когда ты понимаешь, что твое время проходит, а при этом тебя держат на коротком поводке, то просто устаешь быть ломовой лошадью,

– призналась артистка.

Мила Нитич – Каюсь: смотреть видео онлайн

Мила Нитич в программе "Светская жизнь" смотреть видео онлайн