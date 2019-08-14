Миле Кунис – 36: Топ-4 роли голливудской актрисы из Украины

14 августа свой 36-ый день рождения празднует актриса украинского происхождения Мила Кунис. В особый для кинозвезды день LifeStyle 24 решил вспомнить ее самые яркие роли.

В течение 27-летней кинокарьеры Мила Кунис перевоплотилась в десятки героинь. Первые съемки в рекламных роликах ей предложили в 9 лет, после того, как в 1991-м она и родители переехали из Черновцов в Соединенные Штаты. Впоследствии юная актриса появилась в сериале "Шоу 70-х", где сыграла самовлюбленного девочку-подростка из богатой семьи, а еще озвучила Мег в сериале "Гриффины".

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Жена Эштона Катчера и мама двоих детей продолжает сниматься в кино. Мы же вспомним Топ-4 роли Милы Кунис, которые не только закрепили ее популярность в списке голливудских звезд, но и продемонстрировали разноплановость таланта актрисы.

1. "Черный Лебедь" (2010): перевоплощение в артистическую и естественную балерину Лили во время съемок психологического триллера Даррена Аронофски является одной из самых заметных ролей актрисы. Конечно, затмить главную героиню Нину (Натали Портман) Кунис не удалось, да и во время просмотра ленты вообще может показаться, что она играет чуть ли не эпизодическую роль, ведь появляется в нескольких сценах. Однако даже в течение них Миле удается максимально выполнить задачу, которую перед ней поставил режиссер: быть игривой, раскрепощенной и сексуальной (чего только стоит лесбийская сцена обеих балерин).

Интересно, что роль Лили досталась актрисе благодаря рекомендации той же Натали Портман, ведь обе в жизни являются подругами.

После выхода фильма в 2010 году работу Милы Кунис оценили четырьмя отличиями: она была номинанткой "Золотого глобуса" и премии канала "MTV" за лучшую женскую роль второго плана, а победу в этой же категории завоевала в кинопремии "Сатурн". Еще ей достался Приз Марчелло Мастрояни в рамках Венецианского кинофестиваля.

Однако приложить усилия, чтобы удостоиться таких наград, Миле пришлось немало. На протяжении трех месяцев она по 4 часа в день занималась балетом, а еще придерживалась строгой диеты, а затем похудела на 10 килограммов. В одном из интервью актриса признавалась: "Во время первых месяцев репетиций я растянула связки на ноге. А еще на моей спине даже после съемок были заметны следы нашего хореографа, котором непрерывно, в течение нескольких часов, приходилось держать меня на руках".

Трейлер "Черный Лебедь": видео

2. "Очень плохие мамочки – 1,2" (2016-2017). Вряд ли Миле Кунис пришлось следить за появлением лишних сантиметров на бедрах или талии, или усиленно заниматься танцами для того, чтобы играть главную роль в американской кинокомедии "Очень плохие мамочки – 1,2". Ежедневно ее героиня Эми Митчел разрывается между домашними делами и работой, однако в один момент понимает: быть в такое стремительное время идеальной мамой практически невозможно.

Следовательно женщине и еще двум ее подругам – Кики (Кристенн Белл) и Карли (Кэтрин Хан), которые несколько изменили отношение к своему материнскому долгу, придется столкнуться с непониманием со стороны детей, мужчин и друзей, а во второй части фильма – еще и своих мам. "Золотую середину", которую ищет Эми, Мила Кунис передает правдиво и душевно, каждое чувство – вина, злость, радость, а также волнения является отточенным и наполненным. Ей с легкостью удается показать, как это – быть примерной, заботливой мамочкой, так и изобразить безумную женщину, которая на некоторое время решила "слететь с катушек", что принесло временное, но такое желанное чувство легкости.

Трейлер "Очень плохие мамочки": видео

3. "Друзья по сексу" (2011). Именно кинокомедии Мила Кунис считает своим любимым жанром. Семь лет назад съемочную площадку романтической ленты "Секс по дружбе" свел актрису с певцом Джастином Тимберлейком. Сотрудница кадрового агентства Джейми и автор популярного блога Дилан имеют несколько разные взгляды на отношения и после неудачных романов решают стать друг для друга просто друзьями по сексу – без никаких обязательств. Однако проходит некоторое время и оба понимают: без чувств никуда. В этом фильме Миле Кунис удалось перевоплотиться в девушку, которая, несмотря на обещание самой себе не проявлять эмоций во время отношений, дает им волю. И это не слабость духа, а умение переступить через принципиально установленные пределы. Игра Милы в этой ленте также очаровывает естественностью и эффектностью, непосредственностью и, конечно же, эмоциональностью.

Трейлер "Друзья по сексу": видео

4. "Оз: великий и могучий" (2013). Кроме сумасшедшей мамаши, артистической балерины и милой соседки в копилке ролей Милы Кунис и волшебница Теодора. В таком образе перед зрителями актриса предстала в фэнтезийном фильме Сэма Рэйми "Оз: Великий и Могучий". Сначала его героиня – любознательная, взволнованная и одновременно загадочная девушка из волшебной страны, которая влюбляется в фокусника-обманщика. Однако после того, как тот перешел на другую сторону, она, благодаря чарам своей сестры Еваноры (Рейчел Вайс), моментально превращается в злую ведьму. Фильм демонстрирует хорошую способность актрисы перевоплощаться в двух контрастных персонажей, а зеленому гриму не удается скрыть чувство ярости, которое актриса передает более чем правдоподобно.

Трейлер "Оз: великий и могучий": видео

А какими знаковыми ролями Милы Кунис этот список вы можете дополнить? Какая картина, по вашему мнению, наиболее ярко раскрывает игру голливудской актрисы? Делитесь в комментариях.