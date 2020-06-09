Голливудская актриса Милла Йовович после рождения третьего ребенка не собирается забывать о своей карьере. Звезда предстанет в новом боевике "Охотник на монстров", снятом по мотивам игры Monster Hunter. Презентации фильма ожидается осенью 2020 года.

Премьера киноленты "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года. Пока представители компании Sony Pictures не меняют дату выхода фильма на большой экран, однако в СМИ уже предполагают, что презентацию могут перенести.

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По сюжету, лейтенант Натали Артемида с военными ООН попала в другой мир, где на чужаков охотятся безжалостные монстры. Единственный способ выжить здесь – объединить свои усилия с таинственным Охотником, который уже имеет опыт в борьбе со сверхсильными существами. Фильм снят по мотивам компьютерной игры Monster Hunter, поэтому зрители увидят яростную борьбу и особое оружие, в частности, Slinger.



Милла Йовович в фильме "Охотник на монстров" / Фото Sony Pictures

Известно, что съемки прошли еще в 2018 году. На телепроект выделили 60 миллионов долларов, поэтому ожидается, что кинолента не подведет по количеству и качеству спецэффектов.

Главные роли в фильме "Охотник на монстров" получили:

Милла Йовович

Миган Гуд

Рон Перлман

Тони Джа

T.I.

Диего Бонета



Главные герои боевика "Охотник на монстров" / Фото Sony Pictures