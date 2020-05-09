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Милла Йовович показала фото бабушки и дедушки, которые прошли войну:чувственный рассказ о родных

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Мілла Йовович показала фото бабусі та дідуся, які пройшли війну
Мілла Йовович показала фото бабусі та дідуся, які пройшли війну / Instagram / @millajovovich

Американская актриса украинского происхождения поздравила общество с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. По случаю праздника Милла Йовович опубликовала фото бабушки и дедушки и рассказала, как ее родные оказались на фронте. Она чрезвычайно гордится, что происходит из рода солдат и революционеров.

В инстаграм-профиле 44-летняя актриса показала архивные кадры из семейного альбома по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы, которые отмечают 8 и 9 мая. Милла Йовович отметила, что оба праздника знаменуют завершение Второй мировой войны, поэтому равноценно памятны для нее.

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Несмотря на то, что голливудская актриса родилась в Киеве и имеет украинские корни, война не обошла и ее семью. Она рассказала, что ее бабушка по маминой линии Татьяна Попова попала на передовую, когда ей было всего 16 лет. Она была медсестрой и прошла всю дорогу до Берлина до своего совершеннолетия. Папа матери тоже воевал, а дед по отцовской линии Богдан Йовович был в рядах югославских партизан.

Я из рода бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, какими были мои предки... Я хочу почтить их память и память всех храбрых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучшим и более достойным,
– написала Милла Йовович.

Для просмотра всех фото листайте вправо.

Звезда показала не только архивные кадры бабушки и дедушки, но и их многочисленные награды, которые подтверждают, что они воевали во Второй мировой войне. Милла Йовович также подчеркнула, что в моменты отчаяния она часто вспоминает, какой жизненный путь было суждено пройти ее бабушке еще ребенком, и тогда никакие другие вещи не кажутся катастрофическими.

Следует заметить, что мама знаменитости Галина родом из Днепра и также работала актрисой на киностудии имени Александра Довженко в Киеве. Ее отец Богдан – серб по происхождению. Мужчина получил образование врача-терапевта. В пятилетнем возрасте Милла Йовович покинула Украину и вместе с семьей эмигрировала в США.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
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