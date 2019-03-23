Миллиардер Кайли Дженнер сделала маникюр из стодолларовых купюр: фото

Самая молодая миллиардерша (по версии журнала Forbes) 21-летняя Кайли Дженнер показала необычный вариант маникюра, который смогут повторить только богачи.

Кайли Дженнер показала фото своих рук на странице в Instagram. Так, на некоторых ногтях, вместо обычного лака, были вырезки из стодолларовых купюр.

Читайте также: На примере Меган Маркл: идеи для нюдового маникюра

Свое фото молодая богачка подписала так: "До тех пор, пока мои пальцы не станут голубыми". Кайли использовала строчку из песни Smokepurpp "Fingers Blue". В контексте эти слова звучат так: "Я буду считать сотни, пока мои пальцы не станут голубыми".

Добавим, ранее в интервью изданию Harper's Bazaar Дженнер призналась, что гордится своим успехом и тем фактом, что она сделала все самостоятельно и на ее банковском счете нет никаких денег, которые подарили родители.