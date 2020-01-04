Миллиардерка Кайли Дженнер готовит совместную бьюти-коллаборацию с годовалой дочерью

Бьюти-магнатка и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер готовится к запуску новой коллекции своего косметического бренда, которая будет посвящена празднованию Дня святого Валентина.

Вдохновением для создания новой коллекции стала взаимная любовь Кайли Дженнер и ее дочери Сторми, которой 1 февраля должно исполниться два года, к бабочкам. Это станет первой коллаборацией миллиардерши в 2020 году.

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На своей странице в инстаграме Кайли опубликовала снимок, на котором показано, как девочка сосредоточенно работает, рассматривая несколько продуктов коллекции. Под рукой Сторми – фотографии новой палетки средств для губ Lip Kit. Имя дочери Дженнер будет написано на всех обложках, которые также украшены бабочками.

Добавим, что Кайли и отец Сторми Трэвис Скотт имеют схожие татуировки бабочек, а в последние месяцы блогерша часто делится снимками в разных костюмах, картинах и украшениях с бабочками.

Дочь Кайли Сторми уже является большим поклонником косметики бренда звездной мамы. Месяц назад миллиардерша опубликовала видео, на котором девочка размазывает жидкий блеск на губах и смеется над этим.

Ранее Крис Дженнер рассказывала в одном из интервью, что Кайли видит себя в бренде и через 20 лет и, вероятно, передаст свой бизнес дочери.