Миллиардерша Кайли Дженнер будет содержать отца своего ребенка, если они разойдутся, – СМИ

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Instagram / @kyliejenner

Известная американская бизнесвумен Кайли Дженнер будет вынуждена содержать своего партнера и отца 1-летней дочери Сторми в случае, если они разойдутся. Согласно законам штата Калифорния, после развода пары обоих содержит тот партнер, который зарабатывает больше.

Несмотря на то, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт показывают в соцсетях красивую идиллию и лишь разогревают слухи о женитьбе, их поклонники обсуждают, что же будет в случае разрыва их отношений. Так, издание Mirror сообщает, что в случае развода американской пары, обеспечивать их обоих будет должна 22-летняя Кайли Дженнер.

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Законы штата Калифорния, где звезды проживают и ранее регистрировали рождение дочери, предписывают, что в случае расставания даже неженатой пары, об обеспечении другого партнера заботится тот, кто зарабатывает больше. То есть, даже не женившись, известный рэпер Трэвис Скотт сможет рассчитывать на финансовую поддержку Кайли Дженнер, если они порвут отношения.

Вы должны понимать, что закон имеет целью защитить права ребенка. Кайли окружает ребенка роскошью. Это означает, что и Тревису будут нужны средства для поддержания такого уровня жизни наследницы. Это обязательство ляжет на плечи Дженнер,
– заявил адвокат издания.

Также юрист добавил, что Трэвис Скотт сможет требовать средства на содержание от миллиардерши даже в том случае, если главным опекуном в случае расставания останется Кайли Дженнер.

Тревіс Скотт
Трэвис Скотт с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Звездные дети Кайли Дженнер
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