Миллиардерша Кайли Дженнер покаталась на сноуборде с годовалой дочерью: видео дня

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в компании годовалой дочери и друзей отправилась покорять снежные склоны. Знаменитость показала поклонникам в сети то, как уверенно катается ее девочка Сторми на сноуборде.

Видео со Сторми, которой уже в феврале исполнится два года, Кайли опубликовала на своей странице в инстаграме. Дочь миллиардерши в белоснежном костюме, розовом шлеме с буквой "К" и в очках катается на сноуборде.

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"Да, молодец девочка, ты классная, детка!" – говорит в коротком ролике звездная мама своей дочери.

В первом ролике девочке помогают держаться на доске, а на втором Сторми сама спускается с горы в руки инструктора. Что интересно, дочь Кайли Дженнер выглядит очень спокойно, сосредоточенно и уверенно.


Дочь Кайли Дженнер Сторми / Instagram / @kyliejenner / Скриншот

Дочь Кайли Дженнер Сторми катается на сноуборде: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Также Кайли Дженнер во время отдыха в горах устроила горячую фотосессию в обтягивающем термобелье с манжетами и теплым воротником из коллекции Chanel.

Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Кайли Дженнер
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