Миллиардеры выбирают неон: 22-летняя Кайли Дженнер показала пышные формы в секси-купальнике

Самой молодой миллиардерше мира Кайли Дженнер исполнилось 22 года около недели назад, 10 августа, однако пышное празднование немного затянулось. Так, сегодня, 16 августа, аппетитная американская звезда продолжает публиковать горячие снимки с отдыха на Капри.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер отпразднует свой 22 день рождения на яхте за 250 миллионов долларов в открытом море, на острове Капри. Однако никто не догадывался, что празднование затянется на неделю и Кайли Дженнер будет делиться сексуальными фото на палубе роскошного судна.

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Так, на новом снимке загорелая звезда семейства Кардашьян-Дженнер позировала, сидя на светлом диване. Позади нее виднелись роскошные скалы и море, а сама она соблазнительно выгнулась перед камерой.

На ней был слитный купальник неоново-салатового цвета, однако сексуальности добавили вырезы на тонкой талии, пышных бедрах и груди миллиардерши. Она соблазнительно положила руку на голову, откинув волосы назад.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner