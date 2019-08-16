Миллиардеры выбирают неон: 22-летняя Кайли Дженнер показала пышные формы в секси-купальнике

302 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самой молодой миллиардерше мира Кайли Дженнер исполнилось 22 года около недели назад, 10 августа, однако пышное празднование немного затянулось. Так, сегодня, 16 августа, аппетитная американская звезда продолжает публиковать горячие снимки с отдыха на Капри.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер отпразднует свой 22 день рождения на яхте за 250 миллионов долларов в открытом море, на острове Капри. Однако никто не догадывался, что празднование затянется на неделю и Кайли Дженнер будет делиться сексуальными фото на палубе роскошного судна.

Читайте также: Это очень горячо: 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

Так, на новом снимке загорелая звезда семейства Кардашьян-Дженнер позировала, сидя на  светлом диване. Позади нее виднелись роскошные скалы и море, а сама она соблазнительно выгнулась перед камерой.

На ней был слитный купальник неоново-салатового цвета, однако сексуальности добавили вырезы на тонкой талии, пышных бедрах и груди миллиардерши. Она соблазнительно положила руку на голову, откинув волосы назад.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

blog_ava
Операционная система iOS 13: главные особенности
сегодня
1118
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
сегодня 12:06 Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
247
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
сегодня 10:12 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
321
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:04 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 3308
День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
15 августа 11:22 День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
Юлія Турелик 437
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
15 августа 10:45 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
272
Новости
Больше новостей
Залиште відгук