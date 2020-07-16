Американский актер и реслер Дуэйн Джонсон ("Скала") стал самой богатой звездой в сети Instagram. Мужчина может заработать за одну рекламную публикацию больше миллиона долларов. В рейтинг богачей-блогеров также вошли сестры Кардашян-Дженнер, знаменитые исполнители и спортсмены.

Сервис Hopper HQ, который на основе SEO-анализа ежегодно показывает, сколько стоит реклама у популярных звезд сети, обнародовал новый рейтинг. Оценивая доходы и популярность звезд в соцсети, сервис также учитывал количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций. Традиционно звезд разделили по категориям: звезды, красота, мода, фитнес, еда, Lifestyle, спорт, путешествия.

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Отметим, что знаменитости редко делают в своих профилях рекламные публикации, так как цена за них может быть чрезвычайно большой, и их могут себе позволить только самые престижные бренды. LifeStyle 24 предлагает вам узнать, какие звезды имеют возможность больше зарабатывать с помощью социальной сети Instagram.

Дуэйн Джонсон

Больше всего за одну рекламную публикацию в сети платят американскому актеру Дуэйну Джонсону – 1 миллион 15 тысяч долларов. На его страницу подписаны 190 миллионов пользователей, что является одним из наибольших показателей в данной сети, поэтому и цена за рекламу вполне оправдана. В 2019 году мужчина находился аж на 6 месте в рейтинге богачей инстаграма – тогда он зарабатывал 650 тысяч долларов за рекламное сообщение.

Кайли Дженнер

Прошлогодняя "королева рейтинга" – блогер Кайли Дженнер в этом году сместила позицию на одну ступеньку ниже. Если раньше она брала за рекламу 1 миллион долларов, то в 2020 году ее стоимость стала несколько меньше – 986 тысяч долларов. На ее инстаграм-страницу подписаны 185 миллионов пользователей.

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Криштиану Роналду

Тройку лидеров в рейтинге самых богатых звезд в инстаграме закрепил известный португальский футболист Криштиану Роналду. Он ежегодно занимает одни из первых позиций по заработку в инстаграме, в рейтинге Forbes и других престижных списках. Одно рекламное сообщение у спортсмена стоит 889 тысяч долларов. На его аккаунт подписаны 230 миллионов пользователей. В прошлом году одна рекламная публикация Роналду стоила 750 тысяч долларов.

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