Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда

19 февраля 2019 года мир всколыхнула страшная новость. Стало известно, что умер выдающийся модельер бренда Chanel Карл Лагерфельд. Его наряды были своеобразным мерилом изящества и элегантности. 10 сентября ему могло бы исполниться 86 лет. В день рождения великого кутюрье вспоминаем о его наследстве для моды и новациях правления в модном доме Chanel.

Карл Лагерфельд: каким мы его помним

Родился Карл Лагерфельд в Германии в семье состоятельных банкиров. Свой путь в мир моды начал в парижской школе. После учебы стал ассистентом Пьера Бальмена. Успех к нему пришел молниеносно быстро. Бальмен объявил конкурс на лучший дизайн пальто, и, без сомнения, выиграл его Лагерфельд, которому на тот момент был всего 21 год.

Читайте также: Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах

В 1963 году Лагерфельд начал работать одновременно с четырьмя домами Высокой моды: Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi. Интересно, что для каждого бренда создавалась совершенно разная коллекция с разным подходом, концепцией и видением. Итальянскому дому моды Fendi кутюрье дал новый глоток воздуха. Именно он придумал знаменитые соединенные буквы FF, которые стали символом бренда.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию одежды Karl Lagerfeld Impression. В 1980 году именно он вводит моду на мини юбки. Знаковым годом для модельера стал 1983 год, когда Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel.



Карл Лагерфельд на примерке в ателье Chloé, 1983

Лагерфельд считался одним из самых влиятельных людей в фэшн-индустрии. Моду он называл одним из своих увлечений, которая занимала большую часть его жизни.

Впрочем, модельер имел еще ряд любимых занятий. Среди них – фотографии, книги и создание непревзойденных интерьеров для своих квартир, домов и имений. Было их у выдающегося модельера немало, а его наследство составляет около 200 миллионов долларов.



Дом в Монако



Вилла в Монако



Квартира в Нью-Йорке

Он снял огромное количество рекламных кампаний для Fendi и Chanel и заполнил не одну страницу фотографиями для Harper's Bazaar, Numéro и Vogue. В 1997 году Карл сделал серию снимков обнаженных моделей и знаменитостей, среди которых были Линда Евангелиста, Деми Мур, Марк Ньюсон и много других.

Его музой и любовью всей жизни была кошка бирманской породы – Шупетт. Кутюрье настолько прикипел к домашнему животному, что даже в своем завещании попросил, чтобы его кремировали вместе с прахом матери и домашней зверушки, если та умрет быстрее, чем он.

Жизни знаменитой кошки может позавидовать каждый. В ее распоряжении было 3 домохозяйки, которые ухаживали за ней, собственный самолет, который доставлял ее к месту пребывания Карла и завтраки и ужины с хозяином. Только на рекламе кошка заработала 3 миллиона долларов.



Лагерфельд и знаменитая кошка Шупетт

К слову, в 2015 году французская актриса и защитница прав животных Бриджит Бардо написала кошке письмо с просьбой, чтобы она "помурлыкала на ухо" своему владельцу, чтобы тот "перестал использовать мех в коллекциях". Поэтому Chanel стал первым большим домом моды, который отказался от меха.

Какие новации внедрил Карл Лагерфельд

Находясь на должности креативного директора модного дома Chanel, Лагерфельд кардинально изменил их имидж, привлек новых клиентов и приложил все усилия, чтобы сделать стиль выдающегося бренда более современным. За коллекцию от кутюр для Chanel в 1986 году Лагерфельд получил "Золотой наперсток". Уже в конце 1990-х считалось, что его стиль стал гораздо ближе к тому, который создавала сама Коко Шанель.



Возрождение модного дома Chanel

Однозначно, Лагерфельд умел удивлять. Анна Винтур вышла из зала прежде, чем закончился показ Fendi, несмотря на присущую ей сдержанность. Дело в том, что вместо профессиональных моделей на подиуме были профессиональные стриптизерши, а среди них – итальянская порнозвезда Моана Поззо.

Директор моды The New York Times Ванесса Фридман назвала его Дональдом Трампом из мира моды. Лагерфельд разрешал критиковать своих коллег и внешность известных людей. Эпатировал модельер даже со своими высказываниями.

Как правило, я не рекомендую одевать свадебные платья моего дизайна – все они приводят к разводу,

– говорил Лагерфельд.



Свадебное платье от Chanel

Приход Лагерфельда в модный дом Шанель стал знаковым. Модельер добавил к классическим моделям новый крой, интересные детали, сексуальность, дерзость. Основными факторами работы Лагерфельда было желание творить что-то новое, интересное и нужное.

Читайте также: Умер Карл Лагерфельд: как выглядят роскошные апартаменты, обустроенные дизайнером

"Коко бы это возненавидела. Она создала определенный образ и я имею право улучшить его. Я должен держать свою марку. Я должен идти от того, чем был Chanel к тому, чем он должен или мог бы быть", – отмечал Лагерфельд, который возглавил модный дом 12 лет после смерти Габриэль Шанель.

Какое наследие для моды оставил Карл Лагерфельд

Кайзер мира моды навсегда останется в наших воспоминаниях в костюме свободного кроя, широких солнцезащитных очках, галстуках и кожаных перчатках. Поговаривают, что мать Лагерфельда твердила ему, что у него некрасивые руки, поэтому перчатки Карл превратил в бестселлер своего бренда Karl Lagerfeld.



ДНК узнаваемости Лагерфельда

Лагерфельд научил носить кроссовки даже с кутюрными платьями. Основал модельер такую тенденцию на весенне-летнем показе Chanel на неделе Высокой моды в 2013 году. Лагерфельд одел свою любимицу Кару Делевинь в свадебное кутюрное платье, а вместо каблуков предложил ей кроссовки.



Рядом с Карой – крестный сын Лагерфельда

Для модельера важно было акцентировать внимание не только на люксовый сегмент, но и на масс-маркеты.

Таким образом, Карл Лагерфельд был первым дизайнером, который выпустил коллекцию одежды совместно со шведским брендом одежды H&M. По мнению многих дизайнеров, такие коллекции делают одежду люксового бренда более доступной, ведь около десяти мужских и женских изделий Karl Lagerfeld X H&M стоят в три раза дешевле, чем одна вещь бренда Karl Lagerfeld.



Karl Lagerfeld

Одним из ключевых материалов бренда Chanel – шерстяная ткань-твид. Карл не прекращал использовать этот материал, более того, он превратил в футуристический элемент и создал из твида платья, бобмеры, сумки и даже кроссовки.

Читайте также: Легендарный Карл Лагерфельд умер: как модельер изменил мир моды

Карл Лагерфельд также придерживался четкой позиции относительно маленького черного платья, как сформировала когда-то Габриэль Шанель, поэтому сам неоднократно подчеркивал, что в маленьком черном платье невозможно выглядеть слишком прекрасно или очень скромно.

Что касается новаций модельера – цветные свадебные платья. Он не побоялся создать на кутюрном показе Chanel осень-зима 2018/19 свадебное платье мятного цвета, а также раскрасил всеми цветами радуги твидовые костюмы.



Кайя Гербер в твидовом костюме Chanel

Лагерфельд оставил нам любовь к белым рубашкам, которые по его словам являются самым главным элементом образа, головной убор (кепи, панама, берет, шляпа) и акцент на ярких сумках, которые всегда дополняют образ.