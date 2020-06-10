Популярная телеведущая вернулась к работе над собственным тревел-проектом "Le Маршрутка" и демонстрирует очаровательные женские образы, которые будут уместны не только для работы в офисе. Леся Никитюк для очередного выхода выбрала мини платье с цветочным принтом и даже надела каблуки.

Жаркое лето заставляет модниц обновлять свой гардероб. Фэшн-пример демонстрирует поклонникам и Леся Никитюк. На личной странице в инстаграме она не впервые показывает фантастические летние образы, которые подчеркивают ее фигуру.

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Звезда предстала в экстримально коротком черном мини платье с цветочным принтом фиолетового цвета. Приталенный наряд на бретелях соблазнительно акцентировал на ее бюсте и позволил показать стройные длинные ноги. Их подчеркнули и лакированные босоножки на невысоком каблуке.

Леся Никитюк оставила волосы распущенными и прикрыла ими обнаженные плечи. Особое внимание знаменитость уделила и аксессуарам. Она выбрала стильную небольшую сумочку розового цвета, которую одела через плечо. На ней также немало цепочек на шее, серьги, браслет и часы.



Леся Никитюк очаровала сеть летним образом / Фото: Instagram / @lesia_nikituk