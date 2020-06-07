Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк знает, как взбудоражить сеть. Она распространила серию кадров, на которых показала, как падает с лестницы в откровенном наряде.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк на личной странице в инстаграме показала забавную и одновременно неприятную ситуацию, которая произошла с ней во время прогулки. Знаменитость упала с лестницы.

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В теплый летний день Леся решила прогуляться на свежем воздухе. Она надела стильное джинсовое мини платье, которое хорошо подчеркнуло ее длинные стройные ноги. Соединила такой наряд с черными туфлями с принтом на каблуках. Дополнила свой аутфит сумочкой черного цвета, солнцезащитными очками и минималистическими подвесками.

Волосы блогерша уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Сначала видим Лесю улыбающейся, однако затем она внезапно падает с лестницы. Травм телеведущая не получила. Однако во время казуса она засветила свои обнаженные ягодицы.

Но даже в такой ситуации Леся не теряет чувства юмора и демонстрирует самоиронию. Об этом свидетельствует подпись к фото.

"Звезда упала. Загадывайте желание", – написала Никитюк в публикации.



Леся Никитюк позирует в мини платье​ / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк упала с лестницы​ / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в мини платье упала с лестницы​ / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк упала с лестницы​ / Instagram / @lesia_nikituk