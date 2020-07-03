Американская модель вернулась к работе после карантинных съемок в собственном доме. Белла Хадид снялась в новой коллекции модного бренда Helmut Lang. Звезда примерила откровенные образы с соблазнительными декольте и смело обнажала плоский живот на камеру.

23-летняя стройная красавица, покорившая мировые подиумы, позировала для кампейна бренда Helmut Lang в коллекции Pre-Fall 2020. Белла Хадид показала результаты работы на личной странице в инстаграме.

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Над эстетическими черно-белыми кадрами работал известный нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин. Перед камерой модель появилась в стильных образах, которые подчеркивали ее женственность и утонченность. Белла Хадид примерила обтягивающие джинсы, которые сочетала с коротким пушистым кардиганом.

Она также позировала в черном платье длины миди, которое соблазнительно облегало ее бедра. Откровенным был образ в мини шортах, лифчике и пиджаке, в котором знаменитость показала все преимущества своего тела. Наиболее дерзкий look – топ на бретелях, брюки оверсайз с поясом и длинные перчатки из черной кожи.

Белла Хадид в новой коллекции Helmut Lang / Фото Helmut Lang