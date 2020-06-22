Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Девушка активно публикует в сети соблазнительные фото, на которых предстает в пикантных образах.

Новая серия фото появилась на личной странице Леси в инстаграме. Блогер продолжает диктовать тренды украинским модницам и показывать стильные варианты летних аутфитов.

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Судя по геолокации, фотографии были сделаны в Сумах. В заметке Никитюк спросила подписчиков, есть ли уроженцы Сум. Пользователи сети активно оставляют комментарии, в которых отмечают, что девушка, как всегда, выглядит великолепно.

Знаменитость предстала перед камерой в голубых мини-шортах и ​​белой майке, которую заправила в них. Дополнила летний look аксессуарами. Ее уши украшали большие серьги-кольца, на шее были украшения в виде цепочек, а на руке – часы.

Волосы народная любимица уложила ровно, а на лице сделала макияж в нежных оттенках с акцентом на глазах.



Обольстительная Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в мини-шортах и майке / Instagram / @lesia_nikituk