Певица из Львовщины устроила семейный отдых в Одессе. Ирина Федишин отправилась на курорт с мужем и детьми, прихватив с собой множество стильных образов. Звезда смело позировала на морском побережье в джинсовых мини шортах и топе с ярким принтом.

Несмотря на то, что артистка уже вернулась к концертам после длительного перерыва, она не забыла и про каникулы и релакс для детей в разгар летнего сезона. Ирина Федишин наслаждается семейным отдыхом в солнечной Одессе, однако не забывает и о контенте для своего Инстаграма.

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Певица не только загорает на пляже и купается в море, но и устраивает настоящие светские выходы, выбирая потрясающие летние образы.

Образ Ирины Федишин

Для вечерней прогулки с мужем звезда выбрала дерзкий образ. На ней ультракороткие джинсовые шорты с высокой талией, которые оголяют ягодицы, и бело-синий топ с оригинальным узором и широкими рукавами с кистями. Завершили look светлые кроссовки. Наряд Федишин не только позволил ей засветить стройные длинные ноги, но и оголить хрупкие плечи.

На видео блондинка с вечерним макияжем с акцентом на глаза позировала вблизи моря и игриво послала поклонникам воздушный поцелуй. Неизменным оружием волшебной Ирины Федишин остается ее яркая улыбка.

Следует отметить, что романтическая прогулка с мужем завершилась вечеринкой в клубе. На отдыхе в Одессе Ирина Федишин встретила свою звездную коллегу, участницу дуэта "Неангелы" Викторию, с которой весело проводит время в одном гостиничном комплексе.

"Милая, романтичная, талантливая и такая не по годам мудрая Ирина Федишин. Радуюсь нашей незапланированной встрече. Надеюсь, что наше знакомство перерастет в дружеский, а возможно и в творческий союз", – прокомментировала Виктория совместные фото с артисткой.