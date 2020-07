Певица Настя Каменских неизменно диктует тренды украинским модницам. Даже во время велопрогулки по лесу она продемонстрировала стильный образ, который позволит выглядеть неотразимо в жаркую погоду и подчеркнет стройную фигуру.

Как всегда, яркое фото появилось на личной страничке исполнительницы в инстаграме. Она отправилась на утреннюю прогулку и решила показать подписчикам свой look of the day.

Летний образ Насти Каменских

NK не теряет возможности подчеркнуть стройную и спортивную фигуру, ведь много времени и усилий уделяет тому, чтобы держать себя в хорошей физической форме.

Сегодня артистка решила надеть короткий зеленый топ со змеиным принтом, который соединила с белыми минишортами и черным поясом. Волосы она уложила в привычные кудри, а на лице сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.

Настя Каменских показала вариант летнего образа / Instagram / @kamenskux

На лице Насти неизменно сияет улыбка. Она дарит поклонникам только положительные эмоции и заботится о хорошим настроении на весь день.

В публикации под фото NK поделилась своими мыслями: "Счастье всегда внутри нас. От усвоения, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте свое счастье сами – не превращайте жизнь в погоню за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!"