Министр Бородянский: Певцов, которые гастролируют в РФ, не надо пускать на Евровидение

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отметил, что поддерживает решение Общественного не допускать к участию в песенном конкурсе Евровидение от Украины певцов, которые гастролируют или намерены выступать в России

Об этом Бородянский сказал корреспонденту Укринформа во время международного форума "Креативная Украина".

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Ранее в официальном заявлении прессслужбы UA: Общественное вещание отмечается, что участники, которые будут подаваться на Национальный отбор в 2020 году в Украине (с 16 октября по 25 декабря), кроме стандартных требований должны подтвердить ряд фактов, связанных с гастролями в оккупированном Россией Крыму и в РФ.

Так, министр культуры, молодежи и спорта Украины также поддерживает то, что певцов, которые гастролируют в стране-агрессоре, нельзя допускать к конкурсу.

"Я считаю, что это дело Общественного. И я поддерживаю Общественное. Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла ​​... Культура является важной составляющей политики ... Если певец, артист едет в Российскую Федерацию – не в Крым, Крым – это Украина, – и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия – страна, которая на нас напала. и государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам", – заявил Бородянский.

Министр добавил, что его задача обеспечить украинскому артисту хорошую материальную базу в Украине, чтобы он "мог зарабатывать деньги здесь, творить здесь, быть воспринятым обществом".

Что известно о Евровидении-2020?Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Национальный отбор Евровидения в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 октября по 25 декабря 2019 года.