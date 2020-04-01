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Минкультуры опубликовало список худзаведений, которые работают онлайн во время карантина

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Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой / Фото из открытых источников

Министерство культуры и информационной политики назвало список культурно-художественных заведений, которые во время карантина работают в режиме онлайн. Среди них можно найти театры со спектаклями, разнообразные выставки, лекции и 3D-туры.

По словам представителей Минкультуры, большое количество культурно-художественных заведений успешно продолжает работать, однако в онлайн-формате. За событиями можно следить на обновленных афишах желаемых заведений, перечень которых вы можете найти здесь. Об этом сообщают в "Интерфакс-Украина".

Интересно Что почитать на карантине: советы от украинских артистов

Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры сферы управления МКИП имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных спектаклей, так и трансляции спектаклей действующего репертуара,
– сообщают в пресс-службе Министерства.

В число заведений, в которых можно почерпнуть информацию во время карантина, входят: Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, который начал проект #театрвдома; Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой предлагает каждую пятницу наблюдать за спектаклями онлайн; Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко ввел социальный проект #театрнадивані; Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко представил свою онлайн-библиотеку и ссылки на актеров в инстаграме и ютубе, которые часто проводят прямые эфиры.

Что известно о карантине в Украине: коротко

  • 12 марта в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. По состоянию на 25 марта его продлили на 30 дней – то есть до 24 апреля.
  • 16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины.
  • Из-за угрозы распространения коронавируса власть закрыла ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретила железнодорожные, авиа-, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.

Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля

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Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство культуры Украины Новости культуры
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