"Миньоны" 2020: в сети появился первый украинский трейлер

Уже летом этого года на большой украинский и мировой экраны выйдет продолжение любимого мультфильма "Миньоны". Новая часть получила название "Миньоны: Грювитация" (Minions: The Rise of Gru), а первый украинский трейлер уже взрывает сеть.

Впервые трейлер к новой части "Миньонов" (Minions: The Rise of Gru) был представлен на спортивном мероприятии Супербоул-2020, проходившем на днях в США. Однако украинские дистрибьюторы не замедлили и сделали дублированную версию промо-ролика.

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Как известно, кресло режиссера популярного мультфильма снова занял Кайл Балда, который работал над третьей частью "Гадкого Я" и "Миньонами". К своим ролям неизменно вернутся Стив Карелл, который сыграет Грю, и Пьер Коффен в роли Миньонов.

По сюжету, 12-летний Грю, а также неугомонные короли миньонов вернут зрителя туда, где начиналась их история. Главный герой мечтает стать злодеем, однако его, конечно, высмеивают, что изрядно угнетает его. Однако Грю решает не сдаваться и похищает у преступников ценный медальон. Он хочет доказать злодеям, что он на самом деле очень противный. Убежать с украденной ценностью ему помогут его верные друзья миньоны.

В украинский прокат "Миньоны" выйдут 2 июля.

Миньоны. Грювитация: трейлер на украинском смотреть онлайн