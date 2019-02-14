Мир для двоих: Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных

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Маша Ефросинина с мужем
Маша Ефросинина с мужем / Instagram / @mashaefrosinina/

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают во многих странах мира 14 февраля. В этот день все пары имеют возможность в очередной раз поблагодарить друг друга за любовь. К празднованию присоединились и украинские знаменитости.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина публично призналась в любви своему мужу Тимуру Хромаеву на своей странице в Instagram.

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Звезда опубликовала нежный снимок с семейного отдыха в Дубае, на котором она позирует со своим возлюбленным.

"Мир двоих должен только им двоим и принадлежать", – отметила Маша в подписи.

 

 

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Теги: LifeStyle День Валентина Маша Ефросинина Звездные романы
Источник: 24 канал
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