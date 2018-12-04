Мир жестоких контрастов: фотоколлажи, которые заставят вас задуматься

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Коллаж
Коллаж / Instagram / @ugurgallen

Турецкий коллажист по имени Угур публикует снимки с четким изображением того, в каком жестоком мире и нестабильном времени мы живем. Он убеждает, что война должна закончиться и должен наступить мир.

Художник своеобразного стиля, который публикует фотоколлажи с четкими сравнениями, уверяет, что люди должны понять всю чудовищность войны.

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Фотографии, которые создает Угур, будто из разных миров. Он показывает, как живут люди в странах, где царит мир и как существуют жители, на территориях которых стоит война. Кто-то его поддерживает, кто-то не понимает. Фото, которые создает Угур, Instagram часто удаляет через "неприятный и оскорбительный контент". Однако, он надеется, как и жители стран, страдающих от войны, что в один прекрасный день во всем мире воцарится мир.

Рекомендуем просмотреть фото, чтобы увидеть ситуацию его глазами.

Колаж
Коллаж "Война и мир" / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Коллаж с разницей в годы / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Фотосравнение разных миров / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Как Угур видит войну и мир / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Глубокий взгляд художника на жизнь / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Коллаж параллельных миров / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Как живут люди разных стран / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Погода быват разной / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Два мира / Instagram / @ugurgallen

Колаж
"Война и мир" / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Фотоколлаж / Instagram / @ugurgallen

Колаж
Будни детей в разных странах / Instagram / @ugurgallen
 

Теги: LifeStyle Фотосравнение война Путешествия
Источник: 24 канал
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