Мир жестоких контрастов: фотоколлажи, которые заставят вас задуматься

Турецкий коллажист по имени Угур публикует снимки с четким изображением того, в каком жестоком мире и нестабильном времени мы живем. Он убеждает, что война должна закончиться и должен наступить мир.

Художник своеобразного стиля, который публикует фотоколлажи с четкими сравнениями, уверяет, что люди должны понять всю чудовищность войны.

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Фотографии, которые создает Угур, будто из разных миров. Он показывает, как живут люди в странах, где царит мир и как существуют жители, на территориях которых стоит война. Кто-то его поддерживает, кто-то не понимает. Фото, которые создает Угур, Instagram часто удаляет через "неприятный и оскорбительный контент". Однако, он надеется, как и жители стран, страдающих от войны, что в один прекрасный день во всем мире воцарится мир.

Рекомендуем просмотреть фото, чтобы увидеть ситуацию его глазами.



Коллаж "Война и мир" / Instagram / @ugurgallen



Коллаж с разницей в годы / Instagram / @ugurgallen



Фотосравнение разных миров / Instagram / @ugurgallen



Как Угур видит войну и мир / Instagram / @ugurgallen



Глубокий взгляд художника на жизнь / Instagram / @ugurgallen



Коллаж параллельных миров / Instagram / @ugurgallen



Как живут люди разных стран / Instagram / @ugurgallen



Погода быват разной / Instagram / @ugurgallen



Два мира / Instagram / @ugurgallen



"Война и мир" / Instagram / @ugurgallen



Фотоколлаж / Instagram / @ugurgallen