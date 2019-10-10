Мира не хотят, так пускай дохнут, – харьковский музыкант оскандалился обращением к военным ВСУ

Музыкант Петр Мальцев, который работает в Харьковском театре музыкальной комендии, написал ряд скандальных комментариев под одним из сообщений другого музыканта Бориса Севастьянова. Он пожелал смерти украинским военным и обвинил в стрельбе по украинским позициям.

На фоне чего возникли скандальные комментарии?

Украинский композитор, волонтер и общественный деятель из Харькова, Борис Севастянов, на своей странице в фейсбуке отреагировал на пост главы офиса президента Украины Андрея Богдана о проплаченном митинге на Майдане Независимости 6 октября.

Читайте также: Задайте этот вопрос власти, – Олег Винник избежал ответа, является ли РФ агрессором для Украины



Скриншот со страницы Андрея Богдана 6 октября / Facebook

Борис Севастянов обратился к Богдану с вопросом: "Дядя Андрей Богдан, ты дурак? Проплаченные акции? Ну-ну", на что в комментариях развернулась жесткая дискуссия с участием Петра Мальцева.



Скриншот со страницы Бориса Севастьянова / Facebook

В одном из первых комментариев музыкант Мальцев сравнил военных со скотом.

Прямо на майдан подгоняйте тележки для скота из военкомата, и посмотрим, как эти "патриоты" поспешат служить родине, а то пацанов на улице вылавливают. Вот же клондайк добровольцев хреновый...

– заявил музыкант.

Впоследствии развернулся разговор между несколькими комментаторами и исполнителем, где Мальцев отметил, что хочет мира, а не войны, и что с людьми нужно говорить, а не бомбить их города. "Вам нужно – вы и дохните, а не на майданах стойте. Надеюсь, получите достойный отпор".

Мужчина также добавил, что "не поддерживает политику России и ее агрессию против Украины, но он протестует против глупости и маразма". "Войну нужно закончить, и территории, и люди останутся наши, а особенно воинственных прошу напасть на Крым, это тоже наша земля, но за нее почему-то никто не хочет воевать", – добавил мужчина.

В своих комментариях Петр Мальцев также сравнивал всех сторонников митингов и Петра Порошенко с "биомассой", "пороходаунами", "биороботами-зомби" и другими оскорбительными словосочетаниями.

Харьковчанин также оскандалился следующими комментариями относительно военных, которые находятся на оккупированных территориях Украины:

* "Мира не хотят, пускай дохнут, хоть чуть меньше рагулей будет";

• "Для воров и мародеров еще и смертную казнь, чтобы другим гнидам неповадно было... Пороха первого вздернуть, как Чаушеску и его жену с ее программами "гуманитарными" с отмыванием бабла";

• "Пороходауны не понимают, что очередной майдан страна не переживет, это биоробот-зомби... И каждый должен нести справедливое наказание за свои действия, я считаю, что той власти пожизненного мало...";

• "Когда же вас всех там перебьют, воины хреновы, и мы заживем мирно... Стреляете по своим же городам и называете это победой? И объявите уже войну, нападая на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает только на то, что бы загнать стариков в подвалы? Где победы под Курском и Москвой? Что ж так-то?";

• "Люди без мозга и образования выросли, и теперь эта биомасса выкладывает "свое мнение".



Скриншоты со скандальными комментариями Петра Мальцева / Facebook

Реакция общественности и театра

Комментарии харьковского музыканта Петра Мальцева одной из первых заметила и сообщила о них на своей страничке местная активистка Анастасия Настенко. Женщина сделала скриншот оскорбительных высказываний мужчины, он уже вызвал немалый резонанс в СМИ. Впоследствии она отметила, что за жалобу самого Петра Мальцева ее на неделю в фейсбуке отправили в бан. За это время активистка добилась объяснений в Театре музыкальной комедии, в котором работает скандальный музыкант.



Скриншот со страницы Анастасия Настасенко / Facebook

В издании Newsroom сообщили, что в театре подтвердили: мужчина является их сотрудником и работает в оркестре с 2011 года. По словам директора Игоря Коваля, публикация Мальцева является его личным мнением и театр не разделяет такую позицию.

Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобные высказывания и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок ,

– прокомментировал заявления своего подчиненного Игорь Коваль.