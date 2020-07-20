О браке Миранда Керр и Эвань Шпигель говорят редко, но их единичные фото могут рассказать больше чем они думают. Все потому, что даже после 5 лет отношений они демонстрируют невероятную любовь и тепло друг к другу. На этот раз они предстали на снимках для нового номера журнала WSJ.

Австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр стала звездой новой обложки глянца вместе со своим мужем-миллиардером – американским предпринимателем и основателем Snapchat Эваном Шпигелем. 37-летняя женщина и 30-летний мужчина во время пандемии коронавируса устроили "фотостудию" на заднем дворе своего особняка.

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На снимках пара нежно смотрела друг на друга, обнималась и целовалась. Влюбленные надели удобные и обыденные образы для фотографий, чем еще больше подарили читателям ощущение дома и уюта. Автором снимков стал Daniel Jack Lyons.

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В интервью для журнала WSJ поделился, что восхищается отношениями Миранды Керр и ее бывшего мужа Орландо Блума, которые ради общего сына сохранили теплые отношения.

Наблюдая за Мирандой и Орландо, я понимаю, как сильно их отношения отличаются от того, что я видел в детстве. Я ни в коем случае не пытаюсь заменить Флинну (сын Миранды и Орландо, – LifeStyle 24) отца, я лишь чувствую себя частью его команды. Орландо – желанный и частый гость в нашем доме. Мне нравится это в Миранде. "Добро пожаловать всем", – это ее австралийский подход,

– поделился Эван Шпигель.

Цікавинкою розмови чоловіка з журналістом стало те, що той зізнався, як відбулось його перше побачення з Мірандою. За його словами, це сталось в класі з кундаліні-йоги і Міранда запізнилась на зустріч аж на 45 хвилин.

Что известно об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля?

Впервые об их романе стало известно в 2015 году, когда влюбленные отправились в романтическое путешествие, где их сфотографировали папарацци. Пара поженилась 27 мая 2017 года после двух лет отношений. Роскошная церемония прошла во дворе их элитного дома в Брентвуде. На торжество пара пригласила всего 45 человек, среди которых были только самые близкие родственники и друзья. Сейчас звездная чета воспитывает троих детей – 9-летнего Флинна, 2-летнюю Харт и 7-месячного Майлса.