Миранда Керр показала округлый живот после объявления о третьей беременности: фото

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр, которая на днях объявила о третьей беременности, посетила церемонию вручения премии в области красоты Gruner & Jahr Spa Awards в Баден-Бадене 30 марта.

Выход модели на красную дорожку стал первым после объявления новости о предстоящем пополнении в семье 35-летней Миранды и ее мужа, главного исполнительного директора Snapchat, Эвана Шпигеля.

Читайте также: Звезда "Дневников вампира" Клэр Холт стала мамой: первые фото малыша

Для события Керр надела роскошное розовое платье с длинными плиссированными рукавами. Модель позировала перед объективами фотографов, держась за живот, который уже заметно округлился.

Завершили образ Миранды вечерний макияж с акцентом на красные губы, голливудская укладка волос и бриллианты. На церемонии Миранда получила награду "Икона красоты" за развитие бренда натуральной косметики Kora Organics.



​Миранда Керр / Getty Images

Добавим, что для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.

​Миранда Керр / Getty Images



Миранда Керр / Getty Images