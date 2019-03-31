Миранда Керр показала округлый живот после объявления о третьей беременности: фото

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Миранда Керр
Миранда Керр / www.gettyimages.com

Знаменитая австралийская супермодель Миранда Керр, которая на днях объявила о третьей беременности, посетила церемонию вручения премии в области красоты Gruner & Jahr Spa Awards в Баден-Бадене 30 марта.

Выход модели на красную дорожку стал первым после объявления новости о предстоящем пополнении в семье 35-летней Миранды и ее мужа, главного исполнительного директора Snapchat, Эвана Шпигеля.

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Для события Керр надела роскошное розовое платье с длинными плиссированными рукавами. Модель позировала перед объективами фотографов, держась за живот, который уже заметно округлился.

Завершили образ Миранды вечерний макияж с акцентом на красные губы, голливудская укладка волос и бриллианты. На церемонии Миранда получила награду "Икона красоты" за развитие бренда натуральной косметики Kora Organics.

Міранда Керр
​Миранда Керр / Getty Images

Добавим, что для Эвана Шпигеля и Миранды Керр новорожденный малыш станет вторым совместным ребенком. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна Кристофера от бывшего мужа Орландо Блума.Міранда Керр
​Миранда Керр / Getty Images

Міранда Керр
Миранда Керр / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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