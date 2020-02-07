Миранда Керр посетила светское мероприятие: изысканные фото

Австралийская модель Миранда Керр после рождения третьего ребенка опять вышла на публику. Знаменитость посетила вечеринку накануне Оскара-2020.

36-летняя Миранда Керр сейчас находится в декретном отпуске. Четыре месяца назад звезда родила третьего сына, которого назвали Майлз. На днях женщина пришла на светское мероприятие.

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Модель посетила вечеринку дизайнера Дианы фон Фюрстенберг в честь женщин-номинантов церемонии вручения Оскара.

Керр осуществила светский выход в черном платье-халате в мелкий белый горошек и с рюшами. Наряд Миранда сочетала с босоножками белого цвета в черную крапинку. Дополнила образ миниатюрной сумочкой молочного цвета на цепочке.

Ее уши украшали бриллиантовые сережки. Волосы звезда аккуратно уложила и сделала легкий макияж с акцентом на розовые матовые губы.



Миранда Керр / Фото: Getty Images



Миранда Керр на вечеринке накануне Оскара-2020 / Фото: Getty Images