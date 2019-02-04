Миранда Керр рассказала, как повышает уровень энергии и борется с усталостью: простой рецепт

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Миранда Керр
Миранда Керр / Instagram/ @mirandakerr

Знаменитая модель и экс-"ангел" Victiria's Secret Миранда Керр открыла секрет своей энергичности и хорошего самочувствия. Одна из самых востребованных супермоделей мира утверждает, что все гениальное на самом деле – просто.

В свои 35 лет Миранда Керр реализовалась как супермодель, жена миллиардера, мама двоих детей и успешная женщина. Поддерживать баланс между карьерой, семьей и бытом – не всегда легко, однако ей это удается делать благодаря дарам, которые дает природа.

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Миранда Керр опубликовала на своей странице в Instagram короткий видеоролик с врачом, который консультирует модель по ее рациону. В нем она рассказала о том, что обеспечивает ей увеличение жизненных сил и помогает избавиться от усталости.

Я пью сок из сельдерея каждое утро в течение последних 6 месяцев и чувствую себя просто великолепно! Я вижу огромную разницу в своем уровне энергии и работе пищеварительной системы до этого и после. Спасибо моему другу, что раскрыл для меня этот секрет,
– прокомментировала видео Миранда.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

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Теги: Мода LifeStyle Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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