Сегодня, 1 июня, умер известный украинский музыковед и композитор Мирослав Скорик. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас биографию мэтра классической музыки и подборку его знаменитых произведений.

Герой Украины, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко ... Регалии маэстро Скорика можно перечислять долго. Он был настоящим метром классической музыки и навсегда останется им. Жизнеописание Мирослава Михайловича и его творчество – читайте в материале 24 канала.

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Биография Мирослава Скорика

Мирослав Михайлович родился 13 июля 1938 года во Львове. Он происходил из семьи украинских интеллигентов. В одном из интервью маэстро отмечал, что мама и отец были музыкантами по состоянию души. Дома у Скориков было пианино и будущему композитору всегда нравилось играть на нем. Ноты он выучил самостоятельно. Когда наигрывал, то родственники начали замечать, что у Мирослава Михайловича есть тяга к музыке.



Мирослав Скорик за фортепиано / Фото: classicalmusicnews.ru

"Я пошел в первый класс и отец решил меня познакомить с нашей родственницей Соломией Крушельницкой. Собственно, она и заметила, что я имею абсолютный слух и настоятельно рекомендовала родителям отправить меня в музыкальную школу. На следующий день пошел во Львовскую музыкальную школу-десятилетку. Я был очень доволен. И так начал учиться музыке", – рассказывал Мирослав Михайлович в интервью изданию "Международный курьер".

В 1948 году семья Скориков потерпела от репрессий. Из-за клеветы они были высланы в Сибирь. Однако даже в ссылке Мирослав Михайлович не бросил учебу и продолжил играть на фортепиано. Также впоследствии начал овладевать игрой на скрипке.



Мирослав Скорик / Фото: "Зеркало недели"

После смерти Иосифа Сталина, в 1953 году, Мирослав Скорик вернулся во Львов. Тогда репрессии ослабли и можно было получить паспорт и переехать. Он поселился у отцовской сестры Ярославы Биганской. Именно она помогла ему найти репеторів, которые помогли музыканту поступить в Консерваторию, где он учился с 1955 по 1960 год. Он получал знания от знаменитых профессоров – Станислава Людкевича, Романа Симовича, Адама Солтыса.

Мирослав Михайлович был очень активным студентом и неоднократно показывал себя на различных заседания, конференциях, играл в студенческом оркестре.

Стажировался в аспирантуре при Московской консерватории в классе Дмитрия Кабалевского. В 1964 году он окончил обучение. Темой его диссертационной работы стали "Особенности лада музыки С. Прокофьева". Именно за эту работу он получил ученую степень кандидата искусствоведения.



Композитор Мирослав Скорик / Фото из открытых источников

Невероятную известность получил благодаря тому, что написал музыку к киноленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков", которую свет увидел в 1964 году.

Он преподавал композицию во Львовской и Киевской консерваториях. В течение длительного времени работал в США, Австралии. Его знали и уважали в разных уголках мира.



Дирижер Мирослав Скорик / Фото: "Зеркало недели"

За время своей карьеры Мирослав Михайлович принял участие в многочисленных культурных мероприятиях и занимал различные должности. В частности, был председателем жюри фестиваля "Червона рута", сопредседателем Национального союза композиторов Украины. В апреле 2011 года его назначили художественным руководителем Киевской оперы и он работал на ней до 2016 года.

Знаменитый композитор Мирослав Скорик ушел из жизни 1 июня 2020 года, однако он навсегда останется гением украинской и мировой классической музыки.

Произведения Мирослава Скорика

Говоря о творчестве Мирослава Скорика, прежде всего, стоит вспомнить его "Мелодию", которая звучала в фильме "Высокий перевал" и неоднократно звучала в исполнении музыкантов из разных уголков мира. Украинская певица Оксана Билозир использовала эту композицию и написала к ней текст. Песню артистка посвятила Голодомору.

Оксана Билозир – "Свеча": слушайте композицию онлайн

Не менее известной является его поэма "Моисей", которая славится на весь мир. Опера была поставлена Львовским театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Это произведение также звучало на оперных сценах Киева, Варшавы и Нью-Йорка.

Мирослав Скорик – "Моисей": слушайте оперу онлайн

Популярными работами мирового классика являются джазовые пьесы, где он в очередной раз демонстрирует свой талант.

Джазовые пьесы Мирослава Скорика: смотрите видео онлайн

Все мастерство Мирослава Михайловича вложена в сюиту для симфонического оркестра, которую композитор написал для фильма "Тени забытых предков".

Мирослав Скорик – "Гуцульский триптих": слушайте сюиту онлайн

В общем, за время своего творчества Мирослав Михайлович написал большое количество музыкально-театральных произведений, вокально-симфонических, концертов для оркестров. В его наследии есть фортепианные композиции, вокальные произведения, а также он стал автором музыки к драматическим спектаклям и более 40 фильмов.