Известный украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик умер 1 июня на 82-м году жизни. Выдающегося украинца похоронят 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

С народным артистом Украины Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет попрощаться в Киеве и Львове, сообщила его жена Адриана Скорик, пишет 24 канал.

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Прощание с артистом в Киеве состоится в среду, 3 июня, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, в 11:30.

На следующий день, 4 июня, с известным композитором можно будет проститься и во Львове. Прощание состоится в Соборе святого Юра в 11:30.

Похоронят Мирослава Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

Что известно о Мирославе Скорике

Герой Украины, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко.

Родился 13 июля 1938 года во Львове. Происходил из семьи украинских интеллигентов.

Происходил из семьи украинских интеллигентов. Дома у Скориков было пианино. Будущий композитор очень любил на нем играть. Ноты выучил самостоятельно.

В 1948 году семью из-за клеветы выслали в Сибирь. Однако даже в ссылке Скорик не бросил учебу и продолжил играть на фортепиано.

Однако даже в ссылке Скорик не бросил учебу и продолжил играть на фортепиано. В 1953 году музыкант вернулся во Львов, поступил в консерваторию.

Известность получил благодаря тому, что написал музыку к кинофильму Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который вышел в 1964 году.

который вышел в 1964 году. Преподавал композицию во львовской и киевской консерваториях. В течение длительного времени работал в США, Австралии.

В течение длительного времени Участвовал в многочисленных культурных мероприятиях и занимал различные должности.

Говоря о творчестве, следует вспомнить его "Мелодию", а также оперу "Моисей", которая известна на весь мир.

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