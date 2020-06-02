Мирослава Скорика похоронят во Львове: известны даты прощания и похорон
Известный украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик умер 1 июня на 82-м году жизни. Выдающегося украинца похоронят 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.
С народным артистом Украины Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет попрощаться в Киеве и Львове, сообщила его жена Адриана Скорик, пишет 24 канал.
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Прощание с артистом в Киеве состоится в среду, 3 июня, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, в 11:30.
На следующий день, 4 июня, с известным композитором можно будет проститься и во Львове. Прощание состоится в Соборе святого Юра в 11:30.
Похоронят Мирослава Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.
Что известно о Мирославе Скорике
- Герой Украины, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко.
- Родился 13 июля 1938 года во Львове. Происходил из семьи украинских интеллигентов.
- Дома у Скориков было пианино. Будущий композитор очень любил на нем играть. Ноты выучил самостоятельно.
- В 1948 году семью из-за клеветы выслали в Сибирь. Однако даже в ссылке Скорик не бросил учебу и продолжил играть на фортепиано.
- В 1953 году музыкант вернулся во Львов, поступил в консерваторию.
- Известность получил благодаря тому, что написал музыку к кинофильму Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который вышел в 1964 году.
- Преподавал композицию во львовской и киевской консерваториях. В течение длительного времени работал в США, Австралии.
- Участвовал в многочисленных культурных мероприятиях и занимал различные должности.
- Говоря о творчестве, следует вспомнить его "Мелодию", а также оперу "Моисей", которая известна на весь мир.
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