Мировая премьера фильма "Номера" Сенцова и Сеитаблаева состоится на фестивале Berlinale 2020

Лента украинско-польского производства "Номера", созданная по одноименной пьесе Олега Сенцова, будет впервые представлена в мире уже 18 февраля 2020 года. Фильм, над которым Сенцов работал вместе с Ахтемом Сеитаблаевым, будет показан в рамках Берлинского кинофестиваля 2020, а именно во время специальных показов, посвященных юбилею Berlinale.

Об этом сообщается на официальной странице Госкино в фейсбуке.

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Также в источнике говорится, что фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является совершенно уникальным явлением для украинской киноиндустрии.

Что интересно, над кинокартиной работал взрывной дуэт из двух режиссеров, а именно – Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Первый, к слову, на время работы над лентой находился в колонии строгого режима на севере России, а второй помогал Сенцову воплощать его замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. В течение рабочего процесса Олег и Ахтем обсуждали детали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни.



Кадр со съемок фильма "Номера" / Facebook / Госкино Украины

Также на странице Госкино сообщается, что текст пьесы "Номера" Олег Сенцов написал еще задолго до заключения. Так, сценарий будущего фильма был готов еще в 2011 году. Мировая премьера картины состоится в Берлине на юбилейном фестивале Berlinale 2020 уже 18 февраля. Украинская премьера фильма запланирована на осень 2020 года.

Стоит добавить, что фильм "Номера" создан благодаря копродукции Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

Что известно о фильме "Номера"?

Это полнометражный художественный фильм, созданный по мотивам одноименной пьесы Олега Сенцова. Лента "Номера" – это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все по книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут царить их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше прежней?

Главные роли в фильме "Номера" исполнили Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий и Виктор Андриенко.