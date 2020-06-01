Голливудские звезды, модели и певцы не только круглосуточно работают и проводят все свое время на роскошных событиях. Дома их ждут такие же дети, как в обычных семьях, которые хотят заботы, любви и поддержки от знаменитых родителей. Что говорят о своих потамках селебритиз – читайте в нашей подборке.

В День защиты детей 24 канал предлагает заглянуть за кулисы жизни мировых звезд, которые часто отказываются от изнурительных съемок, туров или кастингов ради своих детей. Ведь именно они спасают их в моменты отчаяния, депрессии и всегда поддержат в случае поражения.

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Анджелина Джоли

Иногда, когда я хочу в очередной раз покорить мир, я напоминаю себе, что важнее прямо сейчас сесть и спросить моего сына, как он себя чувствует, и просто поговорить с ним о жизни.



Анджелина Джоли – мама шести детей / Фото E! News

Риз Уизерспун

"Если кто-то думает, что работать и воспитывать детей – это просто, то они жестоко ошибаются. Если вы возьметесь за все сразу, то просто сойдете с ума. Я могу несколько лет сидеть без работы, а потом вплотную заняться карьерой. Но в эти моменты я все равно переживаю, что не могу часто видеть детей. Я скучаю по ним".



Риз Уизерспун – мама троих детей / Фото The Daily Mail

Арнольд Шварценеггер

Здесь нужна дисциплина. Бужу их в 6 утра, летом гоняю по футбольному полю, а зимой на лыжах, заставляю обливаться холодной водой. Когда дети играют, шумят и не обращают внимания – громко кричу по-немецки: "Айн, цвай", на счет "драй" они обычно затихают.



Арнольд Шварценеггер – отец четверых детей / Фото Rare.us

Сальма Хайек

"Когда Валентине (дочь Сальмы – LifeStyle 24) не было и месяца, тетя дала мне самый лучший совет: засыпай с ней каждую ночь, пой для нее и качай на руках. Потому что однажды ты не сможешь этого сделать, и это время наступит очень скоро".



Сальма Хайек имеет одну дочь / Фото The Daily Mail

Джулия Робертс

Сейчас я стараюсь звонить моей маме Бетти регулярно, потому что думаю: "А что, если Хейзел (дочь Джулии, – LifeStyle 24) не будет звонить мне две недели?" С ней я познала материнство с другой стороны.



Джулия Робертс – мама троих детей / Фото Pinterest

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Хайди Клум

"Я не из тех мам, которые считают свой дом музеем, запрещают детям трогать какие-то вещи и требуют, чтобы все лежало на своих местах. Если вы придете к нам домой, вас встретит огромный слон или лев. Игрушки и детские вещи у нас везде!"



Хайди Клум – мать четверых детей / Фото BCK Online

Николь Кидман

Я хочу защитить своих детей от боли. Но понимаю, что проблемы формируют характер. Всегда трудно отступить и позволить своим детям пережить тяжелый опыт.



Николь Кидман – мама четверых детей / Фото Infertility Aide

Роберт де Ниро

У меня шесть замечательных детей. Растут внуки. Конечно, порой бывает непросто. Ведь они от разных матерей и разных возрастов. Всем нужен особый подход и внимание... Знаете, один из самых важных уроков, который я выучил с момента, когда впервые стал папой – это быть искренним. И тогда же пообещал самому себе, что, сколько бы детей у меня не было, я буду с каждым говорить и каждого внимательно слушать. Самое главное – как раз слушать. Говорить часто сложнее, и, может, менее важно.



Роберт де Ниро – отец шестерых детей / Фото The Daily Mail

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Ума Турман

Когда другие родители говорят вам: "После рождения детей ваша жизнь никогда не будет прежней", вы думаете: "Почему они не могут контролировать себя, а постоянно говорят и говорят о своих детях? Это такая скука". А потом у вас рождается ребенок и вы начинаете делать то же самое.



Ума Турман – мама троих детей / Фото Pinterest

Кэти Холмс

"Не хочешь одевать пальто перед выходом на улицу? Ок, тогда пойдем так, а когда замерзнешь, сама попросишь теплую одежду". Сури одевается так, как хочет и когда хочет. Я хочу, чтобы она выросла творческой личностью и научилась выражать себя. Я думаю, что это очень важно для самоидентификации ребенка".



Кэти Холмс является матерью одной дочери / Фото The Blast

Дэвид Бекхэм

Откровенно говоря, мы в 99% случаев позволяем нашим детям делать все, что им заблагорассудится, потому что нам хочется, чтобы у них была обычная жизнь.



Дэвид Бекхэм – отец четырех детей / Фото из соцсетей