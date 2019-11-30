Мировые знаменитости и их собаки: подборка к Международному дню домашних любимцев

Сегодня, 30 ноября, в мире отмечают День домашних любимцев. Одним из самых популярных животных, которые живут рядом с нами, является лучший друг человека – собака. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил истории о четвероногих, которых воспитывают знаменитые люди.

1. Миранда Керр и двое "мальчиков"

Бывшего ангела Victoria's Secret Миранду Керр папарацци неоднократно замечали в сопровождении йоркширского терьера Фрэнки. С ним супермодель не только гуляла по улицам городов, но и появлялась на обложке итальянского Vogue. Песик также утешал красавицу, когда она развелась с актером Орландо Блумом. Однако прошло несколько лет и Миранда открыла свое сердце соучредителю мобильного приложения Snapchat Эвану Шпигелю. Место в нем нашлось и для его лохматого друга – пуделя Тедди. Ему также удалось появиться на обложке Harper's Bazaar (Австралия), который вышел в свет в ноябре два года назад.

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Миранда Керр и ее терьер Фрэнки на обложке итальянского Vogue (август, 2010) / Vogue



А через 7 лет супермодель сфотографировали с еще одним ее любимцем – Тэдди / Harper's Bazaar

2. Бульдог для Росомахи

Домашний любимец Дали, который живет в семье актера Хью Джекмана, время от времени появляется в Instagram-сообщениях знаменитости. Пожалуй, строгий Росомаха даже не догадался, что будет так сильно любить эту собаку, если бы не его дети. Приемные сын Оскар и дочь Ава таки убедили отца купить им четвероногого. С тех пор Хью проводит много времени с их общим любимцем – не только выгуливает бульдога Далее на поводке, но и развлекает его различными играми.



Домашний любимец Хью Джекмана – бульдог Дали / Pinterest

3. Иванка Трамп и вирусная собачка

В доме дочери и советницы президента Соединенных Штатов Иванки Трамп – две собаки пород Alaskan Klee Kai и King Spaniel. Пожалуй, оба пушистика сильно утешают звезду политики после нелегкого рабочего дня. Однако сеть умилило не только фото Иванки, где она держит на руках своих любимцев.



Пушистые любимцы Иванки Трамп – Alaskan Klee Kai и King Spaniel / Instagram / @ivankatrump

В 2016 году пользователи Twitter удивились, когда один мужчина опубликовал снимок собаки, которая напоминала дочь Дональда Трампа. На фото светлая длинная шерсть животного собрана в хвостик и зафиксирована резинкой. С такой же прической сфотографировали и Иванку. Согласитесь, они чем-то таки похожи!



Вирусный снимок в сети – собака, похожая на Иванку Трамп / Daily Mail

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4. Тату Энистон в честь любимца

Воспоминания о домашних животных звезды сохраняют не только на фото и видео. Голливудская актриса Дженнифер Энистон после смерти своей собаки Нормана решила сделать в честь него памятное тату. На правой ноге в области лодыжки мастера набили ей имя четвероногого – Норман. С этим корги-терьером героиня сериала "Друзья" жила под одной крышей целых 15 лет! После развода со своим мужем Джастином Теру в лос-анджелесском доме звезды жило трое собак – Долли, Клайд и Софи.



В память о своей собаке Дженнифер Энистон набила на ноге его имя – Норман / Film Actresses

5. Бо в Белом доме

Португальская водяная собака живет в семействе экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Черного лохматого супруги выбирали, несмотря на аллергию своей дочери Малии. Поскольку породу Бо (а именно такую ​​кличку дала своему домашнему любимцу семья политика) считают гипоаллергенной, поэтому в апреле 2009 года было решено: именно этот почти полугодовалый щенок будет радовать президентскую семью. А дальше, как и бывает у известных собак, – официальные портреты на фоне Белого Дома, экскурсии по нему, фото возле елки, рождественские открытки, детские книги, где домашний любимец является главным героем... Одним словом, любовь для Бо со всех сторон!



Собака Барака Обамы частенько бывал в рабочем кабинете своего хозяина / White House Historical Association

6. Собаку на телешоу? Запросто!

Такие походы "в люди" для своего почти двадцатилетнего любимца Джорджа время от времени организует актер Райан Гослинг. Дружба этих двух не знает границ: она и продолжительная, и крепкая, и даже трогательная. Особенно тогда, когда наш герой помогает своей собаке устроиться в багажнике или переносит его по лестнице. При этом трудно верится, что с этим собачкой, которого пытались усыпить в приюте, Райан "познакомился", будучи еще никому не известным актером. Но даже теперь, когда он востребован на съемочных площадках, с Джорджем не расстается.



Актер Райан Гослинг и его Джордж на одном из телевизионных шоу / Cosmopolitan

7. С любимцем на главную обложку

Одна из самых известных американских певиц Ариана Гранде активно пропагандирует разведение и одомашнивание животных без пород. По ее мнению, из-за скрещивания разных пород собаки имеют немало проблем со здоровьем и поэтому сильно страдают. Разведение таких собак она считает только прихотью людей, которая не приносит никакой пользы животным. Что интересно, для обложки именитого глянца Vogue она взяла и собаку Тулуза, которого когда-то взяла из приюта и часто его показывает на странице в инстаграме.



Ариана Гранде с собакой Тулузе на обложке Vogue (август, 2019) / Vogue

7. Преданная корги

Пожалуй, догадаться, о ком пойдет речь, не так уж трудно. Более того, этот человек лелеял не одно поколение этой породы, если провела с ними 85 лет своей жизни! Поэтому можем говорить о еще одном рекорде британской королевы Елизаветы II. Однако величественная эпоха корги перестала существовать для нее в апреле прошлого года. Тогда в замке Винздоре умер последний породистый – 14-летний Уиллоу, который болел онкологией. Мы не знаем точно, кто из пушистиков утешает королеву сейчас, однако фото, где она позирует со своими любимыми собаками, у нее немало. Взгляните, например, на вот эти две фотографии. Разве не милота?



Елизавета II обожала собак породы корги в течение 85 лет! / Pop Sugar



Королева и ее любимцы на обложке Vanity Fair / Vanity Fair