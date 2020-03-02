Миша Романова рассказала, как Эдгар Каминский едва не убил ее сына

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова ранее решилась на пластическую операцию, не зная, что беременна. Халатность врача едва не стоила жизни ее сыну.

Миша Романова увеличила грудь ради любимого, с которым позже развелась. Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь" звезда рассказала, что пластику, которая могла убить ее сына, делал бывший муж Славы из "НеАнгелов" Эдгар Каминский.

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На операционный стол к пластическому хирургу 29-летняя Миша легла, когда была на 16 неделе беременности. По словам знаменитости, врач отнесся к ее положению небрежно, так как сама она не знала, что носит под сердцем ребенка. К счастью для матери и ребенка, операция прошла успешно.

Возмущение было тогда, когда я узнала, что мне сделали операцию на 16 неделе беременности. Но сейчас я не хочу держать никакого зла ни на кого. Все мы люди, все делаем ошибки. Только Бог может все это судить. Я намеренно не говорила его имя, потому что у меня не было никакого намерения ему как-то навредить,

– рассказала артистка.

Недавно на своей странице в инстаграме Эдгар разместил видео, в котором рассказал о рисках пластики во время беременности.

Скажу честно, когда я это увидела, я поняла, что он очень сомнительный человек и врач,

– сказала Миша.

Миша Романова в программе "Светская жизнь": смотреть видео онлайн