Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде в первый день лета решила сменить имидж. Новое фото артистка продемонстрировала в сети.

На днях Мишель Андраде посетила столичный салон красоты, откуда вела трансляцию для поклонников ее блога в инстаграме. И уже вечером 1 июня артистка сделала первый снимок с обновленным имиджем, которым поделилась с общественностью.

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Перед камерой Мишель Андраде позировала с трендовой челкой. Стильный образ дополняли круглые серьги и спортивная одежда в стиле oversize. Сейчас Мишель Андраде не комментирует обновленный имидж, а вот ее колорист охотно рассказал несколько деталей.

"Сегодня мы исполнили маленькую мечту Мишель Андраде – подстригли ей челку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?" – написал Михаил Рудишин в сети.

До этого Мишель Андраде предпочитала классическую стрижку и выровненные волосы. Обычно, перед камерой артистка предстает именно с таким имиджем, или с романтическими локонами.