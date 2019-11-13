Мишель Андраде поразила фанатов соблазнительным танцем: видео

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Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде, которая ранее выполнила танго вместе с Ксенией Мишин и Женей Котом в проект "Танцы со звездами", продолжает очаровывать поклонников горячими танцами.

Мишель Андраде, которая регулярно посещает хореографические занятия, опубликовала соблазнительное видео в Инстаграме.

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Украинка с боливийским корнями зажгла в студии в черном обтягивающих боди и темно-сером over-size жакете из коллекции All Saints. Брюнетка станцевала под динамичную композицию "Скандал" певца The Limba.

 

К слову, Мишель Андраде представила в октябре клип на песню "Не знаю", в котором ошеломила своим чувственным и сексуальным танцем с британским хореографом Франциско Гомесом.

Мишель Андраде – Не знаю: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мишель Андраде
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