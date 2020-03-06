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Мишель Андраде представила новую песню и умилила фотографией с детства

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Знаменитая украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде продолжает активно работать над развитием своей карьеры. Исполнительница презентовала новую песню Proud и показала архивное фото с детства.

21-летняя исполнительница Мишель Андраде достигла огромного успеха в украинском шоу-бизнесе. Ее хиты звучат в разных уголках страны. Сегодня, 6 марта, звезда опубликовала на своей странице в инстаграме фото, где она позирует маленькой. Также на официальном ютуб-канале артистка презентовала новую песню Proud.

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На фотографии Мишель изображена в милом платье темно-синего цвета в белый горошек. На голове у девочки детская повязка. Андраде очаровала поклонников кадром с детства.

В подписи под видео к треку Proud знаменитость отметила, что она разделяет свою жизнь на периоды. В 13 лет переехала из Боливии в Украину и чувствовала себя чужой. Не знала языка, разговаривала с акцентом, писала с ошибками, многого не понимала, но стеснялась об этом говорить и заявлять о себе. По словам певицы, сейчас наступил переломный период.

Я понимаю, что изменилась. Хочу по-другому чувствовать свою музыку, свою жизнь, самого себя. Сейчас я учусь принимать свои недостатки, открываться миру, экспериментирую с внешностью, ищу себя, свой стиль и музыку. И только вера в себя и поддержках родных людей и команды помогает мне каждый день гордиться собой!
– призналась Мишель.

Мишель Андраде – Proud: слушайте песню онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Музыка Мишель Андраде LifeStyle
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