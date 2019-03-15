Мишель Андраде превратилась в соблазнительную блондинку в песне Corazón: видео

Певица Мишель Андраде представила lyric-видео на новую песню Corazón, в котором появилась в кардинально другом образе.

По словам певицы, Сorazón – это светлые воспоминания о любви. А для того, чтобы посмотреть на себя с другой стороны и прожить историю чувствами другого человека, зажигательная брюнетка Мишель Андраде изменила образ и стала в кадрах блондинкой.

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Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежие, наступит день, когда все будет Corazón – сердце заживет,

– заявила исполнительница.



Мишель Андраде / facebook.com/pg/mishvirmish

Добавим, что lyric-видео было снято в ретро стиле и стилизовано под пленочную фотографию.

Мишель Андраде – Corazón: смотрите видеоклип

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