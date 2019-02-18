Мишель Андраде страстно станцевала на каблуках: игривое видео

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Мишель Андраде станцевала страстные па
Мишель Андраде станцевала страстные па / Instagram / @mishvirmish

Певица Мишель Андраде после участия в шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает тренировки. Свои результаты она показала в страстной хореографии.

Мишель Андраде, кроме вокальной карьеры, является активным блогером. Певица с боливийским корнями любит удивлять своих поклонников яркими кадрами с отдыха и будней. Любит Мишель щеголять и стройными формами. На днях она опубликовала ролик, который успел взбудоражить сеть.

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Так, на Instagram-странице Мишель Андраде появился ролик, в котором видны танцевальные навыки певицы. Перед камерой она предстала в лосинах, приталенном черной кофте и обуви на каблуках. Мишель распустила волосы, что придало пикантности ее образу.

Для ролика строптивая боливийка выбрала зажигательный танец под ритмичную музыку, который взорвал сеть.

Ничего, кроме драмы, – загадочно подписала видео Мишель Андраде.

Пока неизвестно, появятся ли зажигательные движения в новом клипе артистки или во время ее гастролей. Однако все пользователи сети, подписанные на блог Мишель Андраде, засыпали ее комплиментами.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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