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Мишель Андраде страстно станцевала перед камерой: горячее видео

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Мишель Андраде станцевала страстные па
Мишель Андраде станцевала страстные па / Instagram / @mishvirmish

Зажигательная украинская певица Мишель Андраде с легкостью взбудоражила сеть. Звезда поделилась роликом с зажигательным танцем, в котором показала пластические движения.

Даже после завершения "Танцев со звездами" Мишель Андраде продолжила заниматься танцами. Певица посещала групповые занятия в столичности студии, где отрабатывала каждое па. И тренировки таки дали свой результат: в Инстаграме Мишель Андраде опубликовала короткий ролик, который потряс ее фанатов.

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Артистка очаровательно станцевала перед камерой на больших каблуках, что выглядело очень соблазнительно. Интересно, что Мишель Андраде выбрала не свою песню, а трек из репертуара своего кумира – Ciara.

Да и на паркете "Танцев со звездами" Мишель Андраде показывала не менее горячии постановки. Пожалуй, самым страстным номером артистки с Евгением Котом была бачата, во время которой знаменитость жгуче станцевала под искусственным дождем.

Смотрите выступление Мишель Андраде и Евгения Кота: видео

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Мишель Андраде
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