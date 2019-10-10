Мишель Андраде страстно станцевала с судьей "Танцев со звездами" в новом клипе: видео

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Мишель Андраде и Франциско Гомес в клипе "Не знаю"
Мишель Андраде и Франциско Гомес в клипе "Не знаю" / Пресс-служба

Украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде лишь недавно очаровала зрителей своим номером с Франциском Гомесом, как уже снова встала вместе с ним в клипе на песню "Не знаю".

Новый соблазнительный видеоролик уже появился на ютуб-канале артистки и собрал немало увлекательных комментариев от поклонников. Главная роль в клипе досталась талантливому британскому хореографу Франциску Гомесу, а его напарницей стала сама Мишель Андраде.

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Мішель Андраде
Мишель Андраде и Франциско Гомес в клипе "Не знаю" / Пресс-служба

В новом видеоклипе режиссеров Максима Шелковникова и Дениса Маноха Андраде увлекается Гомесом, а на всех остальных не обращает внимания. Цвета в ролике – красные, оранжевые, бордовые, символизирующие страсть и пылкую любовь. Для клипа "Не знаю" Мишель также сменила имидж – ее кудрявые волосы стали немного короче и идеально ровными.

Эта песня и мой внешний вид отражают то, что сейчас происходит в моей душе. Если хотите заглянуть мне в сердце, просто послушайте, посмотрите, и вы поймете,
– заинтриговала Мишель Андраде.

Мишель Андраде – Не знаю: смотреть видео онлайн

Что интересно, 22-летняя артистка ранее участвовала в проекте "Танцы со звездами" 5 сезон, но тогда ее наставником и партнером был Евгений Кот. В этом же, шестом сезоне к проекту "Танцы со звездами" присоединился 34-летний Франциско, но в роли судьи. Добавим, что дебют Мишель и Франциско состоялся на сцене финала конкурса красоты "Мисс Украина".

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Эротика
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