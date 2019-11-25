Мишель Андраде зажгла со звездным судьей "Танцев со звездами 2019": видео

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде стала приглашенной звездой финала "Танцев со звездами 2019". В прямом эфире она исполнила свой новый хит "Не знаю".

На паркет "Танцев со звездами 2019" Мишель Андраде вышла в сексуальном костюме, который состоял из топа и юбки с асимметричным кроем. В соблазнительном образе артистка станцевала с четырьмя танцорами своего шоу-балета.

К теме: Кто победит в "Танцах со звездами 2019": Ваше мнение

Кульминационным моментом в постановке был выход на сцену звездного судьи Франсиско Гомеса, который снимался накануне в ее клипе. На паркете они станцевали страстный танец, который заполонил сердца зрителей.

Танец Мишель Андраде и Франсиско Гомеса: смотрите видео

Интересно, что 22-летняя артистка ранее участвовала в проекте "Танцы со звездами" 5 сезон, тогда ее наставником и партнером был Евгений Кот. Уже в шестом сезоне проекта "Танцы со звездами" присоединился 34-летний Франциско в роли судьи. Добавим, что дебют Мишель и Франциска состоялся на сцене финала конкурса красоты "Мисс Украина".

В финале "Тацев со звездами 2019" также выступили и другие популярные певцы: MARUV, NK (Настя Каменских), группа "Время и стекло" и Макс Барских.