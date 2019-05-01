Мишель и Барак Обама будут выпускать собственные фильмы и сериалы совместно с Netlfix: детали

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Мишель и Барак Обама
Мишель и Барак Обама / www.harpersbazaar.com

Бывшая первая леди США и ее муж Барак Обама решили заняться благотворительной киноиндустрией. Экс-президентская чета начала сотрудничать с кинокомпанией Netflix, чтобы обеспечить миллионам зрителей полезные истории, рассказы и проекты, которые вдохновляли бы других людей на новые свершения.

Не так давно Мишель Обама представила свою книгу "Становление" (Becoming), которая стала лидером продаж. Экс-первая леди США посетила несколько городов, в которых презентовала автобиографию, а теперь она со своим мужем Бараком сообщили о запуске особых проектов вместе со стриминговым сервисом Netflix.

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Одни из самых знаменитых президентских супругов мира взялись за съемки фильмов и сериалов. Официально они утвердили уже семь проектов, которые готовятся к быстрому запуску.

Бывший президент США Барак Обама пояснил свое решение в интервью New York Times. Он заявил, что знакомство с людьми из разных слоев общества – это одна из самых простых радостей в его жизни.

Поэтому Мишель и я очень рады, что будем сотрудничать с Netflix. Мы хотим быть кураторами для талантливых, творческих голосов, которые способны содействовать большему состраданию и пониманию между народами, а также помогать им делиться своими историями со всем миром,
– заявил Барак Обама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

Чего стоит ожидать от проектов Мишель и Барака?

Они будут направлены на обсуждение таких тем, как расы, слои общества, демократия, а также права граждан. Все это будет изображаться в художественных фильмах, документальных фильмах и эпизодах сериалов. Однако экс-президентская чета намерена избегать политических вопросов, дабы не разжигать напряженность и конфликты.

Также, что важно, в проектах Мишель и Барака Обамы найти для себя что-то полезное и интересное смогут люди разного возраста и интересов.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Новости США Барак Обама
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