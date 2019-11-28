Мишель и Барак Обамы поздравили с Днем благодарения: редкое фото со взрослыми дочерьми

Знаменитая президентская чета Обам не осталась в стороне от популярного американского праздника Дня благодарения и поздравила всех соотечественников с традиционной датой. На семейном фото Мишель и Барак предстали с 21-летней Малией и 18-летней Наташей.

Представители демократической партии в США всегда поддерживали торжества, которые празднуют многие американцы. Не стал исключением и День благодарения, который отмечают с ароматной индейкой на столе, собственными семейными традициями и большим застольем в кругу семьи. В своей книге "Становление" (Becoming) Мишель Обама часто вспоминала, что до президентства Барака они редко ужинали вместе, поскольку у Обамы в это время было активное развитие его политической карьеры.

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Поэтому семья пытается наверстать прошедшие годы и использует каждый момент для совместной встречи. Известно, что старшая Малия сейчас учится в Гарвардском университете, а Наташа – в Чикагском. Мишель в книге также добавляла, что ей некоторое время пришлось привыкать к мысли, что ее дети "вылетели из домашнего гнезда", но она понимает, что это только лучше для их с Бараком дочерей.

От нашей семьи к вашей! Счастливого Дня благодарения!

– говорится в заметке Мишель Обамы в ее Инстаграме.

Миловидное фото, похоже, было сделано еще летом, так как на нем Обамы позируют в летних образах посреди густой зелени. Мишель и взрослые дочки надели стильные платья, в то время как президент Барак выбрал необычный (в противовес его деловым костюмам) кэжуал-образ – серые брюки и рубашку на короткий рукав желтного оттенка с серой клеточкой.



Мишель, Наташа, Барак и Малия Обамы / Instagram / @michelleobama