Мишель Обама показала свою 82-летнюю мать и попросила всех звонить родителям во время карантина

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель старается поднимать особо важные темы в социальных сетях. Под новой фотографией с 82-летней матерью Мариан Робинсон она попросила всех поклонников не забывать о родных во время карантина.

На инстаграм-странице Мишель Обамы появилось черно-белое семейное фото, на котором предстали первая леди и ее улыбающаяся мама. Известно, что во время двух президентских кампаний мама Мишель поддерживала Барака Обаму и заменяла ему его мать. Более того, женщина жила с президентской семьей все два срока президентства Обамы (20 января 2009 года – 20 января 2017).

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После нескольких недель физической дистанции очень важно, чтобы мы продолжали регулярно общаться с людьми, о которых заботимся, – с нашими друзьями, соседями, бабушками и дедушками, и всеми теми, кого мы знаем и кто проживает этот период сам по себе. Обычное смс-сообщение или звонок имеют огромное значение, ведь таким образом вы даете кому-то понять, что он не одинок в этом,

– отметила в своем сообщении женщина.

Мишель Обама добавила, что общение с ее родными никогда не перестанет портить ей настроение, а если вы не знаете, с чего начать разговор, то не будет лишним сказать, чтобы все находились в безопасности.

"Для меня простое общение с моими любимыми людьми, особенно с моей мамой, никогда не перестанет поднимать мне настроение. Вы можете сделать звонки близким частью своей ежедневной рутины. Такая мелочь, как планирование вашего звонка на одно и то же время каждую неделю и беседа о последних рекомендациях по безопасности, могут помочь всем нам быть здоровыми и не одинокими. Мы все в одной ситуации – и мы переживем это вместе. Если вы не знаете, с чего начать разговор, расскажите о том, как важно оставаться в безопасности", – подчеркнула Обама.

Известно, что Мариан Робинсон родилась в 1937 году в городе Чикаго, где поженилась с отцом Мишель Фрейзером Робинсоном. Помимо Мишель, у семьи родился еще сын Крейг. Отец болел рассеянным склерозом, из-за чего не дожил до свадьбы своей дочери с Бараком Обамой в 1992 году.