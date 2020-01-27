24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Мишель Обама стала обладательницей Грэмми

6 Читати новину українською
Мишель Обама на премии Грэмми / Фото: Getty Images

Бывшая первая леди США Мишель Обама теперь не только непревзойденная женщина, автор бестселлеров, но и обладательница музыкальной награды Грэмми.

На 62-й церемонии вручения золотых граммофонов одна их самых знаковых женщин нашей эпохи Мишель Обама получила награду в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за аудиоверсию своих мемуаров "Становление".

Читайте также: В каждой сцене ты – моя звезда: трогательное поздравление Барака Обамы для жены

В книге Мишель приглашает читателей в свой мир. Женщина пишет о жизненном пути: от детства в южной части американского города Чикаго до того времени, когда она была хозяйкой в Белом доме. Автор также делится с читателями тем, как ей удавалось совмещать работу и материнство, будучи первой леди одной из крупнейших стран мира. Мишель откровенно и остроумно описывает свои публичные и личные триумфы и разочарования. Яркую историю своей жизни она рассказывает своими словами, так, как пережила.

Эта книга вдохновляет менять свою жизнь и творить собственную историю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
23501
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Грэмми
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2033
сегодня 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 251
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 30434
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2329
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2643
Новости
Больше новостей
Залиште відгук