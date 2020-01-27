Мишель Обама стала обладательницей Грэмми

Бывшая первая леди США Мишель Обама теперь не только непревзойденная женщина, автор бестселлеров, но и обладательница музыкальной награды Грэмми.

На 62-й церемонии вручения золотых граммофонов одна их самых знаковых женщин нашей эпохи Мишель Обама получила награду в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за аудиоверсию своих мемуаров "Становление".

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В книге Мишель приглашает читателей в свой мир. Женщина пишет о жизненном пути: от детства в южной части американского города Чикаго до того времени, когда она была хозяйкой в Белом доме. Автор также делится с читателями тем, как ей удавалось совмещать работу и материнство, будучи первой леди одной из крупнейших стран мира. Мишель откровенно и остроумно описывает свои публичные и личные триумфы и разочарования. Яркую историю своей жизни она рассказывает своими словами, так, как пережила.

Эта книга вдохновляет менять свою жизнь и творить собственную историю.