Мишель Обама стала обладательницей Грэмми
Бывшая первая леди США Мишель Обама теперь не только непревзойденная женщина, автор бестселлеров, но и обладательница музыкальной награды Грэмми.
На 62-й церемонии вручения золотых граммофонов одна их самых знаковых женщин нашей эпохи Мишель Обама получила награду в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за аудиоверсию своих мемуаров "Становление".
Читайте также: В каждой сцене ты – моя звезда: трогательное поздравление Барака Обамы для жены
В книге Мишель приглашает читателей в свой мир. Женщина пишет о жизненном пути: от детства в южной части американского города Чикаго до того времени, когда она была хозяйкой в Белом доме. Автор также делится с читателями тем, как ей удавалось совмещать работу и материнство, будучи первой леди одной из крупнейших стран мира. Мишель откровенно и остроумно описывает свои публичные и личные триумфы и разочарования. Яркую историю своей жизни она рассказывает своими словами, так, как пережила.
Эта книга вдохновляет менять свою жизнь и творить собственную историю.
Выбор редакции
-
Мадонна в очередной раз отменяет выступление из-за проблем со здоровьем: личное обращение звездысегодня , 13:21
-
Погиб Коби Брайант: как звезды скорбят по знаменитому баскетболистусегодня , 00:58
-
Голос страны 10 сезон 2 выпуск: парень из детдома, вокалистка Монатика и звезда "Папика"26 января , 23:28