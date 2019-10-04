Мишель Обама трогательно поздравила Барака с 27-годовщиной брака: романтическое фото

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Мишель и Барак Обама
Мишель и Барак Обама / Instagram / @michelleobama

Одна из самых знаменитых супружеских пар не только США, но и мира, Барак и Мишель Обама, накануне, 3 октября, отпраздновала 27-летие со дня бракосочетания. По случаю важной даты в их семье, бывшая первая леди США романтично поздравила мужа с юбилеем.

С тех пор, как Барак Обама оставил пост президента США, а его жена Мишель перестала быть первой леди прошло почти три года. Однако они до сих пор остаются эталоном счастливой и успешной супружеской пары для миллионов поклонников по всему миру.

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Накануне, 3 октября, 55-летняя Мишель Обама в очередной раз доказала, что поклонники не зря увлекаются их парой, опубликовав романтичное фото с мужем. На своей странице в Инстаграме успешная американка опубликовала фото с мужем по случаю 27 годовщины брака. На фото они стоят на балконе своего дома, весело улыбаясь.

27 лет назад этот парень пообещал мне полную приключений жизнь. Я бы сказала, что он выполнил это. Открываем следующую главу – о том, как жить в опустевшем гнезде и все еще чувствовать ту магию, которая свела нас. Счастливой годовщины, Барак,
трогательно написала Мишель Обама.

58-летний Барак Обама также поздравил жену с праздником. И сделал он это на своей странице в Инстаграме. "Как сказали The Beatles, становится все лучше и лучше. Спасибо, малыш, за 27 удивительных лет", – написал под снимком с женой 44-президент США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years!

Допис, поширений Barack Obama (@barackobama)

 

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Теги: LifeStyle Барак Обама
Источник: LifeStyle 24
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