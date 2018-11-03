Miss International 2018: красавица из какой страны завоевала престижный титул

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Miss International 2018 – Марием Веласко Гарсия
Miss International 2018 – Марием Веласко Гарсия / Фото из соцсетей

Сегодня, 9 ноября, в столице Японии выбрали Miss International 2018. По результатам голосования, победу одержала представительница Венесуэлы Марием Гарсия Веласко.

Красавицы со всего мира приехали на грандиозное шоу в Токио и достойно представили свою страну на конкурсе красоты. В 2018 году в Miss International сияли 77 участниц, среди которых – украинка Богдана Тарасик.

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По результатам всех этапов шоу, победу одержала 20-летняя венесуэлка Марием Веласко Гарсия, сообщает Rappler. Стоит отметить, что на протяжении 58 лет существования конкурса красоты Miss International в восьмой раз представительница этой страны получает корону.

 

Известно, что Марием Веласко Гарсия получила титул в свой юбилейный день рождения. Девушка поблагодарила всех звездных судей и призналась, что это лучший подарок, который она хотела бы на 20-летие.

Это лучший подарок на день рождения в моей жизни, и я посвящаю его Венесуэле,
– заявила Марием Веласко Гарсия.

 

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До победы на Miss International 2018 зажигательная венесуэлка активно развивала свою модельную карьеру. Марием Веласко Гарсия снялась в десятках стильных фотосессий. А вот на самом конкурсе красоты призналась, что стремится реализовать благотворительный проект, о котором уже давно мечтает.

Моя цель, как Miss International 2018, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к книгам, в которых говорится о толерантности, уважении и счастье,
– призналась Марием.

К слову, в рамках конкурса красоты участницы выходили на дефиле в элегантных вечерних платьях, национальных костюмах и купальниках. В пятерку победительниц вошли представительницы Филиппин, ЮАР, Румынии и Колумбии. Украинка Богдана Тарасик вошла в ТОП-15 красавиц на Miss International 2018.

 

Что такое Miss International? Один из самых престижных и известных конкурсов красоты, который проводится ежегодно в Японии. Впервые шоу Miss International провели в 1960 году. Победительницу выбирают не только по внешности. Красавица с получением титула становится "Послом мира и красоты".

Теги: LifeStyle Конкурс красоты Венесуэла
Источник: Lifestyle
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